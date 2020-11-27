В Чорному морі під час надзвичайної ситуації з судна "Аметист" відбувся розлив нафтопродуктів. Поліціянти Чорноморська розпочали розслідування.

До правоохоронних органів з відповідною заявою звернулись представники Держекоінспекції. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

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Екоінспекція повідомила поліцію

Відомості за фактом розливу нафтопродуктів внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань Кримінального кодексу України.

Під час моніторингу соціальних мереж на одному з одеських інформаційних ресурсів виявили публікацію про те, що в селищі Олександрівка поблизу Чорноморська на причалі тоне судно морської пошуково-рятувальної служби. Навколо нього утворилася пляма з нафтопродуктів,

– зазначили в повідомленні.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що пришвартований у Чорноморську буксир морської пошуково-рятувальної служби "Аметист", який не використовувся, зазнав аварії. У процесі відкачування води з трюмів стався витік нафтопродуктів.

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