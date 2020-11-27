Розлив нафти у Чорному морі: поліція почала розслідування
В Чорному морі під час надзвичайної ситуації з судна "Аметист" відбувся розлив нафтопродуктів. Поліціянти Чорноморська розпочали розслідування.
До правоохоронних органів з відповідною заявою звернулись представники Держекоінспекції. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.
До теми Адміністрація морських портів приховала про розлив нафти у Чорному морі, – екоінспекція
Екоінспекція повідомила поліцію
Відомості за фактом розливу нафтопродуктів внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань Кримінального кодексу України.
Під час моніторингу соціальних мереж на одному з одеських інформаційних ресурсів виявили публікацію про те, що в селищі Олександрівка поблизу Чорноморська на причалі тоне судно морської пошуково-рятувальної служби. Навколо нього утворилася пляма з нафтопродуктів,
– зазначили в повідомленні.
Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що пришвартований у Чорноморську буксир морської пошуково-рятувальної служби "Аметист", який не використовувся, зазнав аварії. У процесі відкачування води з трюмів стався витік нафтопродуктів.
Приховування розливу нафти у Чорному морі: коротко
- У Державній екологічній інспекції повідомили, що Адміністрація морських портів України, маючи інформацію про надзвичайну ситуацію, спробувала її приховати. У відповідь на запит вона повідомила, що жодних порушень не виявлено.
- Водночас співробітники Держекоінспекції, під час спільної з прикордонниками перевірки води в районі причалу, зафіксували забруднювальні плями на поверхні води нафтопродуктами. Вони побачили сліди сорбенту, який використовують для збору з водної поверхні нафтопродуктів.
- Екоінспекція звернулася до Одеської обласної прокуратури та територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві. Також про факт забруднення моря повідомили до Чорноморського відділення поліції Овідіопільського ВП ГУ НП в Одеській області.
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