В Індії розлючений ведмідь напав на людей, які прийшли в ліс збирати рослини. Тварина розтерзала 4 людей, ще 3 отримали поранення.

Трагічний інцидент трапився ввечері 6 грудня в селі Анджвахі в індійському штаті Чхаттісгарх. Про це повідомляє Xinhuanet.

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Місцеві жителі вирушили в ліс збирати рослини. Там на них напав дикий ведмідь. У результаті 4 людей загинули, ще 3 – поранені.

Тіла скерували для проведення розтину, а постраждалих госпіталізували,

– йдеться у повідомленні.

Напад викликав паніку серед місцевих жителів. На місце жахливого інциденту вирушили співробітники лісництва і поліцейські, аби прогнати ведмедя.

Водночас у Службі охорони дикої природи наголосили, що через присутність людини в лісі ведмеді не відчувають себе в безпеці, тому і можуть напасти.

Зверніть увагу! Влітку у приватному зоопарку Сочі 11-річний хлопчик підійшов впритул до вольєра ведмедів. Хижаки напали на нього і роздерли. Аби дістати тіло дитини, двох ведмедів застрелили.

Ведмідь напав на людей в індійському селі Анджвахі: дивіться карту