Розлючений ведмідь роздер 4 індійців, ще кілька людей поранені
В Індії розлючений ведмідь напав на людей, які прийшли в ліс збирати рослини. Тварина розтерзала 4 людей, ще 3 отримали поранення.
Трагічний інцидент трапився ввечері 6 грудня в селі Анджвахі в індійському штаті Чхаттісгарх. Про це повідомляє Xinhuanet.
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Місцеві жителі вирушили в ліс збирати рослини. Там на них напав дикий ведмідь. У результаті 4 людей загинули, ще 3 – поранені.
Тіла скерували для проведення розтину, а постраждалих госпіталізували,
– йдеться у повідомленні.
Напад викликав паніку серед місцевих жителів. На місце жахливого інциденту вирушили співробітники лісництва і поліцейські, аби прогнати ведмедя.
Водночас у Службі охорони дикої природи наголосили, що через присутність людини в лісі ведмеді не відчувають себе в безпеці, тому і можуть напасти.
Ведмідь напав на людей в індійському селі Анджвахі: дивіться карту
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