Україна закликає світову спільноту посилити тиск на Росію, аби примусити агресора виконувати положення Будапештського меморандуму. Адже потенційне розміщення Росією ядерної зброї на території Криму підриває глобальну систему безпеки.

Країни, які уклали 26 років тому Будапештський меморандум, задекларували свої зобов'язання поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Про це нагадала пресслужба МЗС України.

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У відомстві наголосили, що одна країна грубо порушила свої зобов'язання за Меморандумом та базові принципи міжнародного права, окупувавши частину України та розв'язавши збройний конфлікт на Донбасі.

У МЗС наголошують, що наразі Росія активно мілітаризує тимчасово окупований Крим, перетворюючи його на потужну військову базу.

Потенційне розміщення Росією ядерної зброї на його території ставить під загрозу режим Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підриває глобальну систему безпеки в цілому,

– наголосили у міністерстві.

Та додали, що такі дії окупанта потребують адекватної реакції міжнародної спільноти.

Тому Україна закликає світову спільноту посилити тиск на Росію, аби примусити її повернутися в міжнародно-правовий режим, зокрема до виконання положень Будапештського меморандуму.

Зверніть увагу Отримати реальні гарантії по Будапештському меморандуму неможливо, – дипломатка