Електронна петиція до президента Укарїни щодо "євроблях" набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У ній вимагають ухвалити законопроєкт про доступне розмитнення та знаходження на території України автомобілів на європейській реєстрації.

Петиції №22/105108-еп зареєстрували 7 вересня і підписали її 25 тисяч 47 осіб. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Штрафи від митниці за "євробляхи": як діяти, якщо стали жертвою шахраїв та не ввозили авто

Автор петиції – Казачук Іван Володимирович. У ній вимагають, аби президент провів спільну нараду разом зі "Слугою народу" прийняли рішення про негайне включення до порядку денного на засідання Комітету фінансів, податкової та митної політики комплексний законопроєкт про доступне розмитнення № 3704, 3705, 3706.

Казачук переконаний, що відповідний законопроєкт дасть змогу за орієнтовно 30% від вартості розмитнити автомобіль. Окірм цього, такі зміни стануть додатковим джерелом надходження коштів до державного бюджету.

Документ також допоможе розмитнити вантажний автомобіль для бізнесу не тільки такий, що відповідає вимогам Євро5.

Нерозмитнені авто: які штрафи передбачені законом

У листопаді 2018 року Верховна Рада значно підвищила штрафних санкцій за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації. Штрафи за перевищення термінів у режимі "транзит", які раніше максимально становили 8500 гривень (понад 10 днів), підвищили за такою шкалою:

прострочення 10 – 20 днів – 8500 гривень;

20 – 30 днів – 85 тисяч гривень;

понад 30 днів – 170 тисяч гривень.

А санкції за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення", які максимально становили 17 тисяч гривень, зросли:

прострочення 10 – 20 днів – до 17 тисяч гривень;

20 – 30 днів – 85 тисяч гривень;

понад 30 днів – 170 тисяч гривень.

Однак у грудні 2019 року Рада відтермінувала введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах. Штрафи досі не діють.