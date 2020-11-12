Дональд Трамп відчував загрозу зі сторони демократа Джо Байдена ще в липні 2019 року. ЗМІ пишуть, що саме страх програти колишньому віцепрезиденту на президентських виборах спонукав його зробити скандальний дзвінок Володимиру Зеленському.

Йдеться про розмову Трампа та Зеленського, під час якої лідер США пробував чинити тиск на українського президента. Про це пише CNN.

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Президент США хотів, щоб Зеленський знайшов "компромат" на сина Байдена Гантера. Трамп тоді натякав, що Вашингтон багато робить для Києва, тому варто було б "допомогти у відповідь".

Видання пише, що така розмова вже тоді свідчила про певні побоювання Трампа програти у майбутніх виборах президента. Саме тому він і намагався очорнити Байдена.

До слова, під час розмови із Зеленським він знав, що Байден боротиметься за пост президента та стане його головним конкурентом. Крім того, під час виборчої кампанії Трамп неодноразово висміював Байдена і сумнівався в його розумових здібностях та натякав на похилий вік демократа.

Зверніть увагу! 7 листопада американські ЗМІ повідомили, що Байден стане 46-м президентом США. Мовляв, він набрав 270 голосів виборників, які необхідні для перемоги. Офіційних результатів все ще немає. Однак Байден вважає себе переможцем. Натомість Трамп відмовляється визнавати поразку і планує оскаржувати результати виборів. Більше читайте тут.

Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського