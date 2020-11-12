Скандальна розмова Трампа із Зеленським у 2019 році віщувала його поразку на виборах, – ЗМІ
Дональд Трамп відчував загрозу зі сторони демократа Джо Байдена ще в липні 2019 року. ЗМІ пишуть, що саме страх програти колишньому віцепрезиденту на президентських виборах спонукав його зробити скандальний дзвінок Володимиру Зеленському.
Йдеться про розмову Трампа та Зеленського, під час якої лідер США пробував чинити тиск на українського президента. Про це пише CNN.
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Президент США хотів, щоб Зеленський знайшов "компромат" на сина Байдена Гантера. Трамп тоді натякав, що Вашингтон багато робить для Києва, тому варто було б "допомогти у відповідь".
Видання пише, що така розмова вже тоді свідчила про певні побоювання Трампа програти у майбутніх виборах президента. Саме тому він і намагався очорнити Байдена.
До слова, під час розмови із Зеленським він знав, що Байден боротиметься за пост президента та стане його головним конкурентом. Крім того, під час виборчої кампанії Трамп неодноразово висміював Байдена і сумнівався в його розумових здібностях та натякав на похилий вік демократа.
Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського
- 26 вересня 2019 року комітет з розвідки Палати представників США опублікував скаргу співробітника американської спецслужби на телефонну розмову Трампа із Зеленським.
- Її розсекретили після того, як Білий дім опублікував стенограму цієї бесіди. У розмові президент США просив українського лідера відновити розслідування щодо компанії Burisma, з якою пов'язаний син Байдена Гантер.
- Перед цим Трамп призупинив виділення військової допомоги для України.
- Після цього випадку у США запустили процедуру імпічменту президента. Однак Сенат повністю його виправдав.
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