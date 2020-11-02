Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Верховна Рада працювала на державу. Якщо у країні буде політичний колапс через неможливість дійти згоди щодо законопроєкту по КСУ, можливий і розпуск парламенту.

Президент прокоментував можливість розпуску Верховної Ради в ефірі "Свободи слова", повідомляє 24 канал.

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Зеленський зазначив, що в Україні є багато нестабільних речей – коронавірус, Донбас, економіка. Глава держави хоче, аби парламент працював на державу. За його словами, діяльність Ради залежатиме від висновків, які зроблять депутати.

Якщо буде політичний колапс, конфлікт, якщо я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, насамперед серед "Слуги народу", то виходитимемо з цього кута навіть у такий спосіб (розпуск ради – 24 канал),

– пояснив Зеленський.

Та додав, що парламентарі повинні розуміти свою відповідальність.