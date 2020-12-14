Росія заперечує участь своїх кадрових військових у бойових діях в Україні, а кількість фактів їхньої участі щодалі збільшується. Навіть попри мегазакритість та анонімність профілів російських армійців, які пройшли через російсько-українську війну, майже у кожному можна виявити "скелет у шафі".

Команда InformNapalm через дружні контакти соціальних мереж повертається до раніше зафіксованих фактів, доповнюючи їх новими доказами. Про це – у відеоблозі на 24 каналі.

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У кожному новому розслідуванні випливають вже давно знайомі російські військові підрозділи, залучені у війни в Грузії, Україні і тепер паралельно в Сирії.

Так вийшло і з "миротворцем" з 15 окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу Олексієм Козловим. Вочевидь, він не любить своє прізвище і тому ховається під псевдонімом Чудайкін.

Табір "миротворців"

Восени 2014 року ми вже писали, як військовослужбовці 15 окремої мотострілецької бригади так званих "миротворчих сил" збройних сил Росії з Самари перевтілювалися в ополченців так званих "ДНР/ЛНР".

Засвітився на тих фото і Олексій Козлов. Тоді ж було зафіксовано прикордонний з Україною табір "миротворців" недалеко від хутора Акатновка у Кам'янському районі Ростовської області.

Скептики нам тоді говорили: базуються ну й базуються, де ваші докази? На супутникових знімках Google Earth 8 серпня 2014 року у цьому місті можна побачити ще пусте поле й насадження, а 22 серпня — уже базується військова техніка.



Козлов засвітився на фото на Донбасі / Фото InformNapalm

Дані Google Earth 8 та 22 серпня 2014 року: фотопорівняння

А от 21 листопада 2014 року від табору залишився тільки слід наметів колишнього постою військовослужбовців, який можна побачити на фото Козлова. Військовослужбовці роз'їхалися по домівках? Ні.

Інші докази перебування на Донбасі

Миротворчі сили 15 окремої мотострілецької бригади зайнялися "набігами" в Україну, що ми фіксували і про що не одноразово повідомляли. Дехто навіть продовжував служити у лавах незаконних збройних формувань.

Серед них і Олексій Козлов. Про це свідчить його фото за квітень 2015 року на фоні БМП з прапором мотострілецького батальйону терористичної організації "ДНР".

Якщо у когось виникнуть сумніви, чи зроблене фото в Україні, ми покажемо ту ж саму БМП з бортовим номером 127 і з тим же прапором терористичної організації "ДНР", що належить підрозділу "Оплот".



Докази того, що фото зроблено в Україні / Колаж InformNapalm

Про це свідчить ледь помітний вже застарілий тактичний знак – римська цифра V у п'ятикутнику. Формат написання номера, а також зламана задня частина правого надгусеничника – ідентичні.

Повернення додому

Повернувшись в Росію, Козлов продовжив свою кар'єру і перейшов на контракт до 104 десантно-штурмового полку, про що сам повідав у коментарях до свого фото.

Команда InformNapalm не втомиться писати про російських злочинців. Земля горітиме під ногами кожного, хто вирішить приїхати в Україну як "миротворець".

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Сподіваємося, що широка слава про "подвиги" цього персонажа спонукає інших замислитися: чи варто вплутуватися в неоголошену війну на території інших держав, коли правда явно не на їхньому боці.