Сполучені Штати Америки 20 жовтня розширили санкції проти проєкту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Відповідне рішення США привітала Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Санкції стосуватимуться компаній, які надають послуги чи фінансування для встановлення обладнання на кораблях, які беруть участь у відповідному проєкті. Про це у своєму твітері повідомила українська компанія "Нафтогаз".

Зверніть увагу США розширюють санкції проти "Північного потоку-2"

"Держдепартамент оприлюднив нові рекомендації санкцій щодо додаткових суб'єктів, які допомагають російським трубоукладальним суднам у спорудженні "Північного потоку-2", – йдеться в повідомленні.

@NaftogazUkraine welcomes the decision of the United States to broaden its sanctions against Nord Stream 2. @TheStateDept issued new sanctions guidance today targeting additional actors that aid Russian pipe-laying vessels for #NordStream2https://t.co/8pgpvBDOHi — Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) October 20, 2020

Що відомо про позицію США щодо будівництва "Північного потоку-2"?

Сполучені Штати виступають проти запуску газопроводу "Північний Потік-2". Наразі будівництво російського газопроводу зупинене через санкції, які США запровадили проти компаній-підрядників.



У серпні 2020 року Німеччина



Держсекретар США заявив, що влада країни працює Сполучені Штати виступають проти запуску газопроводу "Північний Потік-2". Наразі будівництво російського газопроводу зупинене через санкції, які США запровадили проти компаній-підрядників.У серпні 2020 року Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро . Умовою було те, що Вашингтон відмовиться від санкцій проти "Північного потоку-2".Держсекретар США заявив, що влада країни працює над створенням коаліції проти будівництва російського газопроводу в обхід України.

Детальніше про будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" – читайте тут.