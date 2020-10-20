Розширення санкцій: "Нафтогаз України" привітав рішення США проти "Північного потоку-2"
Сполучені Штати Америки 20 жовтня розширили санкції проти проєкту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Відповідне рішення США привітала Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
Санкції стосуватимуться компаній, які надають послуги чи фінансування для встановлення обладнання на кораблях, які беруть участь у відповідному проєкті. Про це у своєму твітері повідомила українська компанія "Нафтогаз".
Зверніть увагу США розширюють санкції проти "Північного потоку-2"
"Держдепартамент оприлюднив нові рекомендації санкцій щодо додаткових суб'єктів, які допомагають російським трубоукладальним суднам у спорудженні "Північного потоку-2", – йдеться в повідомленні.
Що відомо про позицію США щодо будівництва "Північного потоку-2"?
Сполучені Штати виступають проти запуску газопроводу "Північний Потік-2". Наразі будівництво російського газопроводу зупинене через санкції, які США запровадили проти компаній-підрядників.
У серпні 2020 року Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро. Умовою було те, що Вашингтон відмовиться від санкцій проти "Північного потоку-2".
Держсекретар США заявив, що влада країни працює над створенням коаліції проти будівництва російського газопроводу в обхід України.