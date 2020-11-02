Масовий розстріл військових та волонтерів на Житомирщині: справу передали до суду
Найближчим часом справу Анатолія Захаренка, якого підозрюють у жахливому вбивстві семи киян, почнуть розглядати в суді. Наразі обвинувачений перебуває у слідчому ізоляторі.
Про закінчення розслідування справи про вбивство орендарем ставка сімох рибалок повідомили у пресслужбі поліції України. Мотивів злочину копи так і не назвали.
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Що відомо про масовий розстріл на Житомирщині
Компанія з 8 чоловіків вирішила відпочити за рибалкою на ставку у Попільнянському районі Житомирської області 22 травня 2020. Раніше вони вже збиралися на цьому місці, тому із орендарем були знайомі.
Троє з рибалок були чинними військовими Нацгвардії. Інші – волонтери та добровольці, які брали участь у захисті України від російських загарбників.
За попередніми даними слідства, вночі один з чоловіків нібито почав докоряти Захаренку за те, що він довго жив у Росії та не воював проти окупантів. Через це й стався конфлікт, який скінчився масовим вбивством.
Чи підтвердилася ця версія у поліцейських під час розслідування, невідомо.
Від 15 років тюрми
Оскільки лише одному з чоловіків вдалося врятуватись, Анатолія Захаренка обвинувачують у кількох злочинах – масовому вбивстві, а також замаху на життя чоловіка. Якщо його провину визнає суд, вбивці загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Оскільки експертизи визнали його осудним, відбутися примусовим лікуванням він не зможе.
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