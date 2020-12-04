Харківський окружний адміністративний суд поновив на посаді в МВС колишнього беркутівця Віктора Шаповалова. Ба більше, суд зобов'язав виплатити екссиловику середню зарплату за час "вимушеного прогулу".

Таке рішення Харківський окружний адміністративний суд ухвалив 1 грудня. Про це мовиться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі рішення суду

Суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти №2 батальйону поліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області. Він втратив посаду ще у листопаді 2015 року.

Також суд розпорядився стягнути з МВС на користь Віктора Шаповалова 11 297 гривень за дні "вимушеного прогулу".

Справа Віктора Шаповалова

Ексберкутівець перебував під вартою з 2015 року разом із командиром харківського полку "Беркуту" Лукашем і рядовим спецпідрозділу Єфіміним, які підозрюються у причетності до розстрілі в 18 лютого на Євромайдані.

в 18 лютого на Євромайдані. У листопаді 2019 року Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти й відтоді він перебуває на волі.

Зверніть увагу! Віктору Шаповалову інкримінували перевищення службових повноважень, що призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулка в Києві. Шаповалов не визнає своєї вини в тяжких злочинах, але погоджується, що незаконно поводився зі зброєю.

Додамо, що від початку 2020 року суди винесли вироки про кримінальну відповідальність для 34 людей, які скоювали злочини проти Революції Гідності. Здебільшого це не співробітники "Беркуту".