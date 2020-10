Понад 50 колишніх співробітників розвідки США переконані, що Росія стоїть за публікацією в ЗМІ компромату на Хантера Байдена. Мовиться про особисте листування сина кандидата в президенти США Джо Байдена.

Заява розвідки США

Ексдиректори Центрального розвідувального управління США Майкл Хайден і Джон Бреннан, ексглава Пентагону Леон Панетта та інші переконані, що саме Росія причетна до публікації компромату на Хантера Байдена. Про це повідомляє Politico.

Поява на політичній арені в США електронних листів, імовірно, що належать синові віцепрезидента США Байдена Хантеру, більшість з яких стосуються періоду, коли він працював у керівництві української газової компанії Burisma, має всі класичні знаки інформаційної кампанії Росії,

– мовиться у заяві.

У Росії станом на 21 жовтня не відреагували на заяви колишніх співробітників розвідки США.

Що відомо про скандальне листування

Стаття, яку оприлюднило видання New York Post від 14 жовтня, ґрунтувалася на копіях електронних листів, нібито отриманих з залишеного Джо Байденом ноутбука.

У матеріалі стверджувалося, що Хантер Байден знайомив свого батька, який тоді ще обіймав посаду віцепрезидента США, з бізнесменами з України. Згадується зокрема Вадим Пожарський.

В іншому листі, вже від травня 2014 року, Пожарський запитує у Гантера Байдена: "Як ви можете використати свій вплив (на користь Burisma – 24 канал)".

Зауважимо, що у статті називалися два джерела, обидва з яких раніше працювали з чинним президентом США Дональдом Трампом. Так, колишній адвокат Руді Джуліані сказав The New York Times, що передав копії листів New York Post, тому що інші видання "спростували б їх ще до того, як опублікують".