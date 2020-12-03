Після президентських виборів у США Китай намагається вплинути на потенційних співробітників адміністрації нового президента. Американська контррозвідка вже проводить з ними роз'яснювальну роботу.

Що заявила контррозвідка США

Необхідно, аби новообраний президент США Джо Байден мав доступ до секретних брифінгів розвідки. Про це заявив директор американського Національного центру контррозвідки і безпеки Вільям Еваніна, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Зараз ми спостерігаємо, що запланований і передбачуваний сплеск переорієнтації Китаєм кампанії свого впливу ведеться на членів адміністрації обраного президента Джо Байдена,

– сказав Еваніна.

За його словами, контррозвідка зараз "працює на стороні не тільки членів нової адміністрації, але й тих, хто перебуває поруч з ними".

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб нова адміністрація зрозуміла, що таке вплив, як він виглядає, який він на смак, який він на дотик", – підкреслив чиновник.

Помічник генпрокурора з нацбезпеки Джон Демерс закликав адміністрацію Байдена зберігати пильність щодо загроз іноземного впливу. Чиновник підкреслив, що масштаби китайського впливу не були "розкриті публічно, як це, ймовірно, буде найближчими роками".

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США планують посилити економічний тиск на Китай

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що держава планує схвалити нові заходи економічного впливу на Китай. Відповідні заяви можуть бути зроблені "найближчими днями і тижнями".

За словами чиновника через бездіяльність попередніх американських адміністрацій, які не звертали уваги на "виклики" зі сторони Китаю, "мільйони робочих місць були втрачені за останні 20 років".