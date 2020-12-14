Служба зовнішньої розвідки у 2020 році за гроші платників податків закупила 44 автомобілі преміум-класу. Їх вартість склала 38,5 мільйонів гривень. При цьому ціна деяких автівок перевищує 1,5 мільйони гривень за одиницю.

Загалом у 2020 році зовнішня розвідка оголошувала тендер на Prozorro 13 разів. Про це з посиланням на дані Transparency International Ukraine інформує "5 канал".

Раніше Міноборони та Генштаб ЗСУ вирішили закупити престижні позашляховики на кілька мільйонів

Які саме автівки придбали розвідники:

7 Renault Duster по 598,5 тисяч гривень за кожен. Загальна сума склала 4 мільйони 189 тисяч гривень.

Також Служба зовнішньої розвідки 2 рази оголошувала тендер на закупівлю Toyota Corolla. Спершу придбали 6 машин цієї марки за 3 мільйони 419 тисяч гривень. Згодом – ще 4 таких автомобілі на 2 мільйони 279 тисяч.

Також у цьому році розвідники купили 5 Toyota Camry майже по мільйону кожна, загалом заплативши з бюджету ще 4 мільйони 999,5 тисяч грн.

Автопарк розвідників поповнився ще і 3 авто, вартість яких перевищила мільйон гривень, а це – Skoda Superb. За них загалом заплатили 3 мільйони 088,5 тисяч гривень.

Загалом, у 2020 році державні установи придбали близько 3 000 автомобілів на суму 1,5 мільярди гривень.

Зауважимо, що раніше ДБР поповнило свій автопарк Land Cruiser та 5 позашляховиками. Усі ці автівки 2020 року випуску і коштують понад 1 мільйон гривень.