Кличте попів: РПЦ закликає не виганяти з людей бісів самостійно
У Російські православній церкві закликали вірян самотужки не виганяти бісів з людей. Мовляв, навіть не кожен священник може це робити, а лише той, хто отримав спеціальне благословення.
Своїм закликом митрополит Волоколамський Іларіон прокоментував інцидент, коли у Волгоградській області батьки намагалися "вигнати біса" зі свого 10-річного сина й знімали це на відео. Про це з посиланням на російські ЗМІ розповідає 24 канал.
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У церкві існує практика, яка називається екзорцизмом, а простою мовою – вичиткою. Втім, передовсім, цього обряду ніколи не проводять над дітьми,
– наголосив митрополит.
Він підкреслив, що проводити цей обряд можуть навіть не всі священники. Мовляв, для цього потрібне спеціальне благословення від архієрея.
"Ми не маємо плутати певні феномени психічного порядку з біснуванням. Біснування – це абсолютно особливий феномен, який вимагає особливого підходу", – зазначив митрополит Іларіон.
Чому в Росії говорять про екзорцизм:
- У листопаді 2020 року у Волгоградській області в мережу потрапили відео, як батьки намагалися, як вони це називали, вигнати демонів зі свого 10-річного сина.
- Хлопчика скрутили, бризкали святою водою, а також підносили до нього ікони й часник. Сам хлопчик пручався, через що з боку це було більше схожим на катування.
- Втім, на думку батьків, їхні дії, як не дивно, не допомогли. Тому вони самі передали відео цього процесу російським ЗМІ. Вони не бачать нічого поганого у своїх діях, але так не вважає прокуратура, яка відкрила проти них справу.
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