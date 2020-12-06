У Російські православній церкві закликали вірян самотужки не виганяти бісів з людей. Мовляв, навіть не кожен священник може це робити, а лише той, хто отримав спеціальне благословення.

Своїм закликом митрополит Волоколамський Іларіон прокоментував інцидент, коли у Волгоградській області батьки намагалися "вигнати біса" зі свого 10-річного сина й знімали це на відео. Про це з посиланням на російські ЗМІ розповідає 24 канал.

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У церкві існує практика, яка називається екзорцизмом, а простою мовою – вичиткою. Втім, передовсім, цього обряду ніколи не проводять над дітьми,

– наголосив митрополит.

Він підкреслив, що проводити цей обряд можуть навіть не всі священники. Мовляв, для цього потрібне спеціальне благословення від архієрея.

"Ми не маємо плутати певні феномени психічного порядку з біснуванням. Біснування – це абсолютно особливий феномен, який вимагає особливого підходу", – зазначив митрополит Іларіон.

Чому в Росії говорять про екзорцизм:

У листопаді 2020 року у Волгоградській області в мережу потрапили відео, як батьки намагалися, як вони це називали, вигнати демонів зі свого 10-річного сина.

Хлопчика скрутили, бризкали святою водою, а також підносили до нього ікони й часник. Сам хлопчик пручався, через що з боку це було більше схожим на катування.

Втім, на думку батьків, їхні дії, як не дивно, не допомогли. Тому вони самі передали відео цього процесу російським ЗМІ. Вони не бачать нічого поганого у своїх діях, але так не вважає прокуратура, яка відкрила проти них справу.

Під Волгоградом батьки "виганяли бісів" зі свого сина: дивіться відео