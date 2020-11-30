Акция добрых инициатив в нашей стране проходит уже 3 год подряд.

В Украине 1 декабря в 3 раз пройдет День добрых дел #ЩедрийВівторок. Это часть глобального благотворительного движения #GivingTuesday, зародившийся в США, цель которого – привлечь как можно больше людей в филантропические инициативы.

В Zagoriy Foundation, фонде, который стал одним из инициаторов Щедрого вторника, отметили, что для того, чтобы присоединиться к акции, достаточно сделать любое доброе дело. Помогать можно не только финансово, но и знаниями, навыками и талантами.

"На данный момент в Украине в рамках Щедрого вторника зарегистрировано более 200 благотворительных инициатив. Найти интересную инициативу или зарегистрировать собственную можно на Карте добра. А для тех, кто все еще не знает, какое доброе дело сделать – можно приобщиться к фандрайзинговому марафону, который проходит на платформе dobro.ua, приобрести сувенирную продукцию на сайтах благотворительных фондов, которым доверяете, или, скажем, предложить соседям пожилого возраста помочь с оплатой коммунальных платежей онлайн. Выбор хороших дел не ограничен", – говорится в сообщении.

В фонде также отметили, что всеукраинский День добрых дел уже 3 год подряд поддерживают школьники. Они проходят Уроки доброты, организованные фондом "Залог" совместно с Zagoriy Foundation. Для координации их инициатив было создано новое направление – #ЩедрійВівторокДіти.

Всего, по данным Zagoriy Foundation, с 2018 года к Щедрому вторнику присоединились сотни тысяч украинцев, среди которых – 80 000 школьников из более 300 школ из разных регионов.

Щедрый вторник – это день, когда люди объединяются и показывают, как системный подход к благотворительности меняет мир. Конечно, из-за пандемии большинство акций происходит онлайн, но мы не перестаем радоваться креативности украинцев и их желанию участвовать во всемирном движении добра,

– прокомментировала координатор Щедрого вторника Любовь Раинчук.

Глобальное движение #GivingTuesday возникло в США в 2012 году. Его поддерживают, в частности, такие компании, как Facebook и PayPal, которые за последние 3 года направили на инициативы движения более 200 млн долларов. В 2019 году благодаря #GivingTuesday удалось собрать более 1 миллиарда долларов по всему миру. В Украине в прошлом году в ходе Щедрого вторника на благотворительные цели было собрано 20 миллионов гривен. В целом, по данным исследования украинского центра изучения общественного мнения "Социоинформ", среди украинцев интерес к благотворительности значительно вырос.

Всеукраинский День добрых дел #ЩедрийВівторок как часть #GivingTuesday впервые прошел в 2018 году. Движение появилось благодаря инициативной группе в составе Zagoriy Foundation, Благотворительному фонду "Таблеточки", "Клубу господ", а также Украинскому форуму благотворителей.