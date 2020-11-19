Укроборонпром заявил о сворачивании реформы оборонно-промышленного комплекса Украины, а также обвинил Министерство стратегических отраслей промышленности во вмешательстве в свою хозяйственную деятельность. В Министерстве же ответили, что это концерн пытается сорвать реализацию задач, определенных президентом.

По словам секретаря Комитета по нацбезопасности Романа Костенко, между "Укроборонпромом" и Министерством ОПК продолжается уже давно. Однако несмотря на все выяснения отношений, выполнение государственного оборонного заказа – на грани срыва. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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Конфликт между "Укроборонпромом" и Министерством ОПК

Позиция "Укроборонпрома"

Руководство "Укроборонпрома" заявил, что уже с 1 января может остановиться переоснащение украинской армии. Ведь под угрозой оказалось подписание новых контрактов концерна на изготовление вооружения и военной техники для нужд ВСУ.

Там считают, что высшее руководство недавно созданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности делает все возможное, чтобы свернуть реформу оборонно-промышленного комплекса.

В частности в "Укроборонпроме" заявили, что Министерство до сих пор даже не начало разработку стратегии реформы ОПК, а те законопроекты, которые предложил концерн, не рассматриваются.

Позиция Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности

В Минстратегпроме отреагировали на все обвинения концерна. Там заявили, что удивлены "демаршем "Укроборонпрома"".

В ведомстве заверили, что это не они сворачивают реформу, а "Укроборонпром" своим вмешательством в государственную военно-промышленную политику пытается сорвать реализацию задач, определенных президентом.

Между ними долго длится конфликт, – Костенко

Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности отметил, что Министерство ОПК и "Укроборонпром" являются теми игроками, которые играют важнейшую роль наряду с Минобороны.

Ведь они отвечают за реформу оборонного комплекса, обеспечение ВСУ всем необходимым, выполнения государственного оборонного заказа.

Государственный оборонный заказ на грани срыва. В этом вина и "Укроборонпрома", и новосозданного Министерства, и Минобороны,

– отметил Костенко.

Впрочем, по его мнению, между ведомствами уже длительное время тянется конфликт.

Обратите внимание Украина будет закупать устаревшие гаубицы, снарядов на которые нет, – журналист

Роман Костенко также объяснил, что для выполнения государственного оборонного заказа должна быть четкая координация между 3 ведомствами: