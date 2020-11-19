С 1 января может остановиться переоснащение украинской армии, – Укроборонпром
Укроборонпром заявил о сворачивании реформы оборонно-промышленного комплекса Украины, а также обвинил Министерство стратегических отраслей промышленности во вмешательстве в свою хозяйственную деятельность. В Министерстве же ответили, что это концерн пытается сорвать реализацию задач, определенных президентом.
По словам секретаря Комитета по нацбезопасности Романа Костенко, между "Укроборонпромом" и Министерством ОПК продолжается уже давно. Однако несмотря на все выяснения отношений, выполнение государственного оборонного заказа – на грани срыва. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.
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Конфликт между "Укроборонпромом" и Министерством ОПК
Позиция "Укроборонпрома"
Руководство "Укроборонпрома" заявил, что уже с 1 января может остановиться переоснащение украинской армии. Ведь под угрозой оказалось подписание новых контрактов концерна на изготовление вооружения и военной техники для нужд ВСУ.
Там считают, что высшее руководство недавно созданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности делает все возможное, чтобы свернуть реформу оборонно-промышленного комплекса.
В частности в "Укроборонпроме" заявили, что Министерство до сих пор даже не начало разработку стратегии реформы ОПК, а те законопроекты, которые предложил концерн, не рассматриваются.
Позиция Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности
В Минстратегпроме отреагировали на все обвинения концерна. Там заявили, что удивлены "демаршем "Укроборонпрома"".
В ведомстве заверили, что это не они сворачивают реформу, а "Укроборонпром" своим вмешательством в государственную военно-промышленную политику пытается сорвать реализацию задач, определенных президентом.
Между ними долго длится конфликт, – Костенко
Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности отметил, что Министерство ОПК и "Укроборонпром" являются теми игроками, которые играют важнейшую роль наряду с Минобороны.
Ведь они отвечают за реформу оборонного комплекса, обеспечение ВСУ всем необходимым, выполнения государственного оборонного заказа.
Государственный оборонный заказ на грани срыва. В этом вина и "Укроборонпрома", и новосозданного Министерства, и Минобороны,
– отметил Костенко.
Впрочем, по его мнению, между ведомствами уже длительное время тянется конфликт.
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Роман Костенко также объяснил, что для выполнения государственного оборонного заказа должна быть четкая координация между 3 ведомствами:
- Минобороны – заказчик;
- "Укроборонпром" – исполнитель. В частности, говорится о государственных предприятиях, которые находятся в сфере влияния концерна;
- Министерство стратегических отраслей – государственный орган, который формирует политику.
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