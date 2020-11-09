Во время Второй мировой войны мобилизовали немало круизных лайнеров и транспортных кораблей. Однако, попадая на линию огня, они превращались в братские могилы.

Во время Второй мировой бои на море были не менее ожесточенными, чем на суше. А в руках моряков и капитанов оказывались тысячи человеческих жизней. Об этом в новом выпуске программы "Конфликты" на 24 канале.

К слову Повесили на мясные крюки: Шокирующая попытка убийства Гитлера, которая закончилась сотнями казней

Потопление Athenia

Это была эра авиации и подводных лодок – грозного и беспощадного оружия в арсенале всех армий по обе стороны конфликта. Их задача – пускать на дно как можно больше вражеских кораблей. Всех, кто помогает врагу вести войну, потому в прицел попадали не только военные крейсеры или эсминцы, но и мобилизованные грузовые и пассажирские суда с гражданскими на борту.

3 сентября 1939 года Великобритания объявила войну Третьему рейху. И в этот же день торгово-пассажирский пароход Athenia отправился с Британских островов в сторону Канады.



Торгово-пассажирский пароход Athenia / Фото из Википедии

Сколько человек было на борту

На борту британского торгово-пассажирского парохода Athenia было почти 1,5 тысячи пассажиров. 118 из них погибли в результате потопления корабля 3 сентября 1939 года немецкой субмариной U-30.

От обычного рейса дорога отличалась усиленными мерами безопасности. Корабль шел зигзагами и с выключенными навигационными огнями, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания немецкой авиации или подводных охотников Кригсмарине. На борту парохода было чуть больше тысячи пассажиров и еще 300 членов команды. Кроме британцев и ирландцев, 300 граждан Соединенных Штатов, 400 канадцев и эмигранты из Восточной Европы, в том числе и немцы.

Нападение U-30 на Athenia

В тот же день немецкая подводная лодка U-30 под командованием капитана Фрица-Юлиуса Лемпа патрулировала самый северный сектор Атлантики к западу от Ирландии.

В море ее застал приказ атаковать вражеские корабли без предупреждений. Через несколько часов вечером в перископ Лемпа попал силуэт большого судна – это была Athenia. В течение 3 часов немцы шли за британским кораблем подбирая удобный момент для торпедирования. То, что перед ними пассажирское судно, а не военный корабль, Лемп не заметил.



Немецкая подводная лодка U-30 возле Athenia / коллаж 24 канала

Лемп думал, что преследует британский крейсер, и в удобный момент послал по нему 2 торпеды. Одна из них была бракованной, но это не спасло Athenia.

Я увидел, как корабль поднялся на поверхность и открыл огонь. Мы покинули корабль, когда в него попала торпеда. А потом он выпустил еще одну торпеду. Она не попала в Athenia. Подорвалась в воде

– вспомнил один из спасенных.

Только подойдя ближе и заметив панику среди пассажиров немцы поняли, что потопили гражданское пассажирское судно. К нему на помощь уже шли несколько британских кораблей.

Число жертв

Чтобы не превратиться из охотника в жертву, немцы оставили место торпедирования Athenia. Это было первое нападение подводников Кригсмарине во Второй мировой. Удар торпеды хоть и не был критическим, все же судно постепенно уходило под воду. Спасательная операция пассажиров Athenia длилась целую ночь. Погода на море в тот день была тихой и это добавило шансов на выживание терпящим бедствие. Из 1,5 тысячи пассажиров британского парохода большинству удалось спасти. В катастрофе погибло 118 человек.



Фриц-Юлиус Лемп / Фото thomascsanger.com

Действия лейтенанта Лемпа прямо нарушали статью 22-го Лондонского морского договора 1930 года. Страны, которые под ним подписались, гарантировали, что их подводные лодки "не имеют права топить невоенные судна перед тем, как поместят пассажиров, экипаж и корабельные документы в безопасное место".

Известие о потоплении британского пассажирского судна вызвало в Берлине панику. Гитлер переживал, что поскольку на борту Athenia были американцы, это может спровоцировать Штаты к объявлению войны. Он помнил историю с затопленным немцами лайнером "Луизитания", вместе с частями которого на дно пошли и шансы кайзеровских войск на победу, ведь Америка вступила в войну на стороне Антанты. Уже со следующего дня Гитлер запретил своим подводникам атаковать пассажирские корабли, даже если они идут в составе военных конвоев. Но этот запрет действовал недолго. 17 июня 1940 года Кригсмарине атаковали британский круизный лайнер Ланкастрия.

Справка. Кригсмарине – военно-морские силы Германии в эпоху Третьего рейха.

"Ланкастрия"

Лайнер "Ланкастрия" строили для путешествий и отдыха на линиях в Америку и по Средиземному морю. Это был один из крупнейших кораблей межвоенного двадцатилетия. Семипалубник мог брать на борт 1300 пассажиров. Обслуживала корабль команда из 300 матросов. С началом войны правительство Великобритании мобилизовало "Ланкастрию" для военных нужд.

Обратите внимание Самое крупное поражение Великобритании: в плен попали почти 130 тысяч англичан

Сначала на лайнере перебрасывали британский экспедиционный корпус во Францию. Совсем скоро в 1940 году он снова взял курс на Францию, но на этот раз совсем с другой целью. Через 2 недели после эвакуации из Дюнкерка в июне корабль прибыл в порт Сен-Назер.

В течение нескольких дней на борт лайнера начали подниматься военные, а также гражданские (семьи военных, персонал посольства и работники нескольких английских компаний). В полдень 17 июня 1940 года "Ланкастрия" поднял якоря и взял курс на Ливерпуль. После обеда корабль в море заметили пилоты Люфтваффе, патрулировавшие небо над Францией.

Справка. Люфтваффе – воздушные силы, вид Вооруженных сил Третьего рейха, существовавший с 1933 до 1945 года в нацистской Германии.

"Для них это было спортивное состязание, награда за которое – успех и признание в том, кто больше убил. Боевой дух поднимали наградами. Когда один из пилотов получил железный крест немецкой армии, они все захотели принять участие в соревновании", – сказал историк, Университет Потсдама Зенке Найтцель.

Нападение немецкого Junkers Ju-88 на "Ланкастрию"

Немцы атаковали пассажирский корабль как военную цель, хоть он и не представлял на море никакой опасности. Почти 200-метровая палуба "Ланкастрии" была легкой целью для немецкого Junkers Ju-88. Все 4 сброшенные им бомбы попали в цель, 3 разорвались на палубе, 4 влетела через трубу лайнера и разнесла машинное отделение.

От взрывов "Ланкастрия" начал переворачиваться вверх дном. Это определило судьбу тех людей, которые были на нижних палубах или в трюмах. Из 17 эвакуационных шлюпок часть была повреждена во время бомбежки, одна оборвалась и несколько десятков человек просто выпали из нее. На воду всплывали тела неудачно приземлившихся пассажиров.

Я реально должен был пробиваться через тела, чтобы проплыть прямо. Это ужасно. Представьте, мне тогда было только 20. Ужас. В воде были сотни тел. Большинство было в спасательных жилетах. Когда вы надеваете его и собираетесь прыгать в воду, надо правильно согнуть руки и локти вот так. А они от паники просто прыгали вниз не соблюдая правил. Шея ломалась мгновенно,

– вспомнил выживший с RMS Lancastria Рейдж Браун.

Вокруг тонущего корабля образовалось большое масляное пятно из мазута, который вытекал из разрушенного машинного отделения. От трассирующих пуль немецкого бамбардировщика мазут загорелся. И те, кто пытался спастись выпрыгивая за борт, оказывались в ловушке воды и огня.



Тонущий корабль "Ланкастрия" / Фото stri.ms

"Настоящий ужас начался на воде из-за густой нефти. Ведь "Ланкастрия" несла 1400 тонн горючего. И когда корабль начал тонуть, все разлилось вокруг. Люди за бортом захлебывались тем горючим, их тошнило тут же. Топливо попадало глаза, закладывало уши. Это было очень страшно", – сказал основатель общества Lancastria Association of Scotland Марк Херст.

Число жертв

По приблизительным подсчетам, на борту "Ланкастрии" тогда было до 7 тысяч пассажиров. Спасти с тонущего корабля удалось менее 2 500 человек. Есть основания предполагать, что "Ланкастрия" была перегружена, поэтому и количество погибших, по приблизительным подсчетам, составляет от 4 до 6 тысяч человек. Это в 3 раза превышает число жертв катастроф "Титаника" и "Лузитании".



Затопленная 17 июня 1940 года RMS Lancastria / Коллаж 24 канала

Известие о гибели нескольких тысяч британцев было настолько шокирующим, что премьер-министр Уинстон Черчилль приказал засекретить эту информацию и не пускать ее в прессу. Позже в своих мемуарах Черчилль напишет, что хотел выпустить новость чуть позже, чтобы сгладить шоковый удар по обществу. Но из-за водоворота неблагоприятных событий во Франции он об этом забыл.

Затопление Lancastria стало крупнейшей гибелью людей на море в истории Великобритании.

О затоплении кораблей Junyo Maru, Awa Maru, Cap Arcona – смотрите в программе.