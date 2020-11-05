С 27 июля на Донбассе действует режим прекращения огня. За этот период пророссийские оккупанты совершили 224 обстрела, что в 5,5 раз меньше, чем в аналогичный период в 2019 году.

До объявления тишины на Донбассе в 2020 году еженедельно погибали в среднем 2 – 3 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а еще 6 – 8 получали ранения. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

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Среднее количество обстрелов позиций ВС Украины за 100 дней действия режима прекращения огня по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось в 5,5 раза. С 27 июля по 3 ноября 2020 года украинские позиции обстреливали 224 раза, а за аналогичный период прошлого года – 1 241 раз,

– говорится в сообщении.

Каковы потери в период тишины на Донбассе

Несмотря на уменьшение количества обстрелов и в основном их неприцельный характер, на Донбассе с 27 июля по 3 ноября погибли 3 украинских воина, еще 11 получили ранения.

В аналогичный период 2019 года погибших было 29, а раненых – 98.

Речь идет об уменьшении боевых потерь в 9 раз, говорят в Офисе Президента.

"Договоренности о прекращении огня позволили кардинально уменьшить количество обстрелов из тяжелого вооружения. Ведь с начала 2020 года количество обстрелов позиций ВС Украины со стороны пророссийских боевиков достигало 16 – 18 в сутки, и в основном тогда они стреляли из тяжелого вооружения", – подытожили в ОП.

Отметим, 4 ноября украинский военный получил осколочное ранение в результате очередного обстрела пророссийских боевиков.

До этого, 30 октября, на Донбассе погибли 2 украинских бойца. Это случилось возле Водяного, обстрел оккупантов был прицельным.