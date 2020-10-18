100-й день протестов: в российском Хабаровске люди не прекращают выходить на улицы
Уже 100 дней подряд в российском городе Хабаровск не утихают протесты. Люди продолжают выходить на уличные демонстрации в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.
18 октября не стал исключением, и жители Хабаровска также вышли на улицу. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".
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Днем на площади Ленина собрались почти 200 человек. Они провели митинг, скандируя лозунги: "Я, мы, он, она – за Фургала вся страна!", "Мы здесь власть!", "Свободу Фургалу!", "Фургала не убийца!". После этого участники митинга прошли традиционным шествием по городу.
Накануне вечером на площади еще раз собрались активисты и провели флешмоб, выложив светодиодной лентой цифру 100. Полиция не вмешивалась в уличные акции. По предварительной информации, протесты прошли без задержаний.
Протесты в Хабаровске продолжаются уже более 100 дней / Фото "Сибирь Реалии"
Протесты прошли без задержаний / Фото "Сибирь Реалии"
Что известно о начале протестов в Хабаровске
- Протесты в Хабаровске начались после ареста губернатора края Сергея Фургала 9 июля по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Он отвергает все обвинения.
- Арест Фургала связывали еще и с голосованием по поправкам к Конституции, которые позволяют Владимиру Путину оставаться на посту президента еще на два срока: явка в крае была одной из худших по стране.
- 10 октября очередную акцию протеста жестко разогнал ОМОН. Тогда полиция в российском Хабаровске задержала три десятка человек на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.
- Полиция впервые разогнала мирное выступление в поддержку Фургала. Акция не была согласована с властями, сообщает Русская служба Радио Свобода.