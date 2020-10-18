Уже 100 дней подряд в российском городе Хабаровск не утихают протесты. Люди продолжают выходить на уличные демонстрации в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

18 октября не стал исключением, и жители Хабаровска также вышли на улицу. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

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Днем на площади Ленина собрались почти 200 человек. Они провели митинг, скандируя лозунги: "Я, мы, он, она – за Фургала вся страна!", "Мы здесь власть!", "Свободу Фургалу!", "Фургала не убийца!". После этого участники митинга прошли традиционным шествием по городу.

Накануне вечером на площади еще раз собрались активисты и провели флешмоб, выложив светодиодной лентой цифру 100. Полиция не вмешивалась в уличные акции. По предварительной информации, протесты прошли без задержаний.



Протесты в Хабаровске продолжаются уже более 100 дней / Фото "Сибирь Реалии"



Протесты прошли без задержаний / Фото "Сибирь Реалии"

Что известно о начале протестов в Хабаровске