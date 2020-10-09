Хакеры распространяли вирус и получали логины и пароли к системам интернет-банкинга. Также злоумышленники не гнушались взломом электронных ящиков и аккаунтов в соцсетях.

Деньги выводили из электронных кошельков и игровых аккаунтов

На след злоумышленников наткнулись в Харьковской области. Группу хакеров разоблачили работники киберполиции вместе со следователями. Об этом информируют на официальном сайте Киберполиции Украины.

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Среди преступников были жители Киева и Харькова, а также их "коллеги" из США, Германии, Китая, России и Вьетнама.

Злоумышленники получали логины и пароли от веб-сервисов, которые сохранены в настройках браузера. После чего, используя логин и пароль жертвы, хакеры выводили деньги с электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом,

– рассказали в киберполиции.

Полицейские провели обыски у фигурантов дела. Правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, наличные и банковские карты. Все доказательства направили на экспертизу.

Хакерам грозит до 6 лет лишения свободы

Фигурантам объявлено о подозрении за несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей. Если вину задержанных докажут, то им грозит до 6 лет лишения свободы.

Хакерам избрали меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.