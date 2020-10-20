100 самых влиятельных женщин Украины: кто возглавил рейтинг журнала "Фокус"
Издание "Фокус" составило рейтинг женщин Украины, которые больше всего влияют на политические, общественные, культурные и экономические процессы в стране. Первое место получила первая в истории Украины генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Помимо редакционного рейтинга, был проведен также онлайн-опрос на сайте "Фокус". Пользователи могли поддержать тех участниц, которые выбрали в журнале, или предложить своих кандидаток.
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Редакция оценивала влияние украинок по 5 критериям:
- способность самостоятельно принимать ключевые решения для страны и определенной отрасли;
- влияние на общественное мнение;
- бизнес-влияние;
- родные связи;
- личная популярность.
В 2020 году рейтинг возглавила генеральная прокурор Ирина Венедиктова. Впервые в список, кроме политиков и служащих, попала врач-инфекционистка из Черновцов Ольга Кобевко. По версии издания, она стала "воплощением уважения ко всем медикам".
Первая 20 рейтинга самых влиятельных украинок:
- Ирина Венедиктова – Генеральный прокурор;
- Елена Зеленская – первая леди;
- Юлия Тимошенко – лидер партии "Батькивщина";
- Юлия Ковалив – заместитель руководителя Офиса Президента;
- Юлия Мендель – пресс-секретарь президента;
- Галина Герега – совладелица компании "Эпицентр К"
- Екатерина Рожкова – первый заместитель главы НБУ;
- Марина Порошенко – кандидат в депутаты Киевсовета от "Европейской солидарности";
- Елена Танасевич – руководительница Высшего антикоррупционного суда;
- Ольга Кобевко – врач-инфекционист;
- Ирина Геращенко – народный депутат от "Европейской солидарности";
- Людмила Денисова – уполномоченная ВР по правам человека;
- Евгения Кравчук – народный депутат от "Слуги народа";
- Ольга Буславец – исполняющая обязанности министра энергетики;
- Марина Лазебная – министр социальной политики;
- Ирина Верещук – народный депутат, кандидат в мэры Киева от "Слуги народа";
- Валентина Данишевская – председатель Верховного Суда;
- Нина Южанина – народный депутат от "Европейской солидарности";
- Галина Третьякова – народный депутат от "Слуги народа";
- Елена Гатауллина – секретарь Центральной избирательной комиссии.
В издании отметили, что в этом году в рейтинге значительно меньше спортсменок из-за карантинных ограничений. В частности, в список впервые вошла Екатерина Монзуль, которую признали лучшим футбольным арбитром Украины в 2020 году.