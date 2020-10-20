Издание "Фокус" составило рейтинг женщин Украины, которые больше всего влияют на политические, общественные, культурные и экономические процессы в стране. Первое место получила первая в истории Украины генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Помимо редакционного рейтинга, был проведен также онлайн-опрос на сайте "Фокус". Пользователи могли поддержать тех участниц, которые выбрали в журнале, или предложить своих кандидаток.

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Редакция оценивала влияние украинок по 5 критериям:

способность самостоятельно принимать ключевые решения для страны и определенной отрасли;

влияние на общественное мнение;

бизнес-влияние;

родные связи;

личная популярность.

В 2020 году рейтинг возглавила генеральная прокурор Ирина Венедиктова. Впервые в список, кроме политиков и служащих, попала врач-инфекционистка из Черновцов Ольга Кобевко. По версии издания, она стала "воплощением уважения ко всем медикам".

Первая 20 рейтинга самых влиятельных украинок:

Ирина Венедиктова – Генеральный прокурор;

Елена Зеленская – первая леди;

Юлия Тимошенко – лидер партии "Батькивщина";

Юлия Ковалив – заместитель руководителя Офиса Президента;

Юлия Мендель – пресс-секретарь президента;

Галина Герега – совладелица компании "Эпицентр К"

Екатерина Рожкова – первый заместитель главы НБУ;

Марина Порошенко – кандидат в депутаты Киевсовета от "Европейской солидарности";

Елена Танасевич – руководительница Высшего антикоррупционного суда;

Ольга Кобевко – врач-инфекционист;

Ирина Геращенко – народный депутат от "Европейской солидарности";

Людмила Денисова – уполномоченная ВР по правам человека;

Евгения Кравчук – народный депутат от "Слуги народа";

Ольга Буславец – исполняющая обязанности министра энергетики;

Марина Лазебная – министр социальной политики;

Ирина Верещук – народный депутат, кандидат в мэры Киева от "Слуги народа";

Валентина Данишевская – председатель Верховного Суда;

Нина Южанина – народный депутат от "Европейской солидарности";

Галина Третьякова – народный депутат от "Слуги народа";

Елена Гатауллина – секретарь Центральной избирательной комиссии.

В издании отметили, что в этом году в рейтинге значительно меньше спортсменок из-за карантинных ограничений. В частности, в список впервые вошла Екатерина Монзуль, которую признали лучшим футбольным арбитром Украины в 2020 году.