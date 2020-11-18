Около 100 тысяч экс-бойскаутов подали иски против работников организации "Бойскауты Америки", обвинив их в педофилии. Юристы уже заявили, что это крупнейший в истории США скандал, связанный с сексуальными домогательствами.

В "Бойскауты Америки" входят более 2 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 21 года. Об этом сообщает BBC.

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Что известно о педофилии в организации

Впервые о фактах сексуальных домогательств к несовершеннолетним стало известно в 2012 году. Тогда издание Los Angeles Times опубликовало документы, в которых были раскрыты детали инцидентов.

Когда количество судебных исков против "Бойскаутов Америки" начало существенно расти, организация подала иск о банкротстве. Это автоматически приостановило рассмотрение всех дел против нее.

Представители "Бойскаутов Америки" заявили, что сделали это с единственной целью: чтобы выиграть время, чтобы собрать деньги для компенсации всем пострадавшим.

Что говорит лидер "Бойскаутов Америки"

Руководитель организации Роджер Мосби подчеркнул: ему очень жаль всех пострадавших, однако ход трагических событий, к сожалению, уже не изменить.

Мы понимаем, что невозможно изменить трагические события, которые уже произошли, и страдания жертв – но процесс банкротства с созданием специального траста позволит выплатить достойную компенсацию всем пострадавшим,

– подчеркнул Мосби.

Что говорят юристы