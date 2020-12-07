Детективы Государственного бюро расследований 7 декабря передали в суд 11 обвинительных актов в отношении 11 работников Балаклейского лесного хозяйства. По данным следователей, они ничего не делали, пока злоумышленники незаконно вырубали лес.

Убытки государства от вырубок составили почти 5,6 миллиона гривен, сообщили в пресс-служба ГБР. В деле фигурируют руководитель лесхоза и 10 его подчиненных.

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Детективы установили, что они не приняли мер по сохранности имущества, которое принадлежало государственному предприятию.

В чем обвиняют работников лесхоза

Следователи выяснили, что 3 лесничих, 2 старших мастера леса и еще 5 мастеров леса якобы ненадлежащим выполняли свои обязанности. Они не реагировали на масштабные незаконные вырубки, которые проводили в течение 2019 года на территории лесничества.

Из-за крупных убытков, которые злоумышленники нанесли вырубкой, чиновникам инкриминируют служебную халатность, которая привела к тяжелым последствиям.

Если в суде их признают виновными, 11 госслужащим грозит от 2 до 5 лет заключения с запретом занимать определенные должности на 3 года после освобождения.

Также виновных могут оштрафовать на сумму от 4250 до 12 750 гривен.