Работники Госпогранслужбы совместно с СБУ задержали 4 граждан Израиля в Одессе. У них нашли более 120 килограммов кокаина.

Наркотики доставляли из Перу в Украину. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Правоохранители установили, что 4 иностранца, которых задержали, причастны к контрабанде наркотиков.

Задержали 4 граждан Израиля / Фото ГНСУ

Южноамериканский кокаин экспортировали в контейнере через Одесский морской торговый порт. Более 120 килограммов запрещенного вещества нашли в одном из складских помещений Одессы.

Кокаин экспортировали из Южной Америки / Фото ГНСУ

"Чтобы выйти на преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина, правоохранители осуществили заблаговременный комплекс необходимых действий", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Смотрите видео: задержали 4 граждан Израиля с центнером кокаина