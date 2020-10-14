Более 127 тысяч британских фунтов стерлингов пытался тайно провезти в Украину 36-летний житель Черновцов. Осматривая микроавтобус, пограничники в пункте пропуска "Шегини" обнаружили коробки с банкнотами.

Когда правоохранители изъяли валюту, водитель объяснил, что не знал о содержании коробок, ведь должен был просто доставить передачу в Украину. Чем завершилась подпольная сделка – читайте новом выпуске программы "Кордон.UA" на 24 канале.

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Кто пересекал границу в пункте пропуска "Шегини", хорошо знает: поток путников здесь всегда очень живой. Автомобилями и пешком ходит народ между Украиной и Польшей – даже пыль не успевает осесть. Тех, кто едет порожняком, единицы. А поэтому в багажниках – тысячи тонн всякой всячины. Разве каждый проверишь?



Коробки с деньгами / Скриншот с видео

На это и надеялся житель Черновцов, который возвращался на родину набитым микроавтобусом. Там была мебель, разнообразная одежда, бытовые приборы. Но внимание пограничников привлекли не они, а сам водитель. Он слишком волновался во время процедуры контроля.

Причина тревоги – завернутые в фольгу пакеты. В них наличными – более 127 тысяч фунтов стерлингов. Правоохранители говорят: это рекордная сумма незадекларированных денег, которые пытались так ввезти в Украину.

Случалось ли такое раньше?

Рекордная, однако – не первая. Еще в 2017 году в "Шегинях" на контрабанде банкнот с портретами британских и польских монархов поймали двух жителей Ивано-Франковска. Те спрятали в коробках с конфетами 100 тысяч фунтов стерлингов и почти 400 тысяч злотых. Впрочем, горький опыт предшественников – нашего героя ничему не научил. Теперь изъятая валюта пойдет в доход государства.

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