13 дней: Тихановская объявила ультиматум Лукашенко и его режиму
У белорусских властей остается 13 дней, чтобы выполнить основные требования протестующих и оппозиции. Если же этого не произойдет до 25 октября, тогда вся Беларусь мирно выйдет на улицы уже с Народным ультиматумом.
Ультиматум режима Лукашенко: причины и предпосылки
Об этом бывшая кадидатка в президенты Беларуси Светла Тихановская написала в своей телеграмме. Свой шаг она объясняет тем, что уже 2 месяца прошло, как нация проснулась и проголосовала за изменения.
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"Мы вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор", - отметила политик.
Также она призвала тех, кто все еще поддерживает, больше не поддерживать этот режим. Ведь каждый, кто еще не решил перейти на сторону народа, – соучастник террора.
"Если вы не сделаете этого – значит, это вашими руками сейчас бьют наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им угрожали оружием – возможно, впервые с их страшного военного детства", – отметила Тихановская.
По ее словам, в течение этих двух месяцев продолжались кризис, насилие и беззаконие.
"И с нас достаточно. 25 октября мы объявляем народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования,
- подчеркнула экс-кандидат в президенты.
Какие три основных требования должны выполнить власти Беларуси
- Лукашенко должен объявить об уходе.
- Насилие на улицах должно остановиться полностью.
- Всех политзаключенных следует освободить.
Что будет после 25 октября
Если до 25 октября власти Беларуси не выполнят вышеупомянутые требования, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.
"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и упорный протест. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь – сильнее, чем режим. Поскольку вы ждали приказа – то вот он. И срок его исполнения – до 25 октября", - заявила Тихановская.
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