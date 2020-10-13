У белорусских властей остается 13 дней, чтобы выполнить основные требования протестующих и оппозиции. Если же этого не произойдет до 25 октября, тогда вся Беларусь мирно выйдет на улицы уже с Народным ультиматумом.

Ультиматум режима Лукашенко: причины и предпосылки

Об этом бывшая кадидатка в президенты Беларуси Светла Тихановская написала в своей телеграмме. Свой шаг она объясняет тем, что уже 2 месяца прошло, как нация проснулась и проголосовала за изменения.

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"Мы вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор", - отметила политик.

Также она призвала тех, кто все еще поддерживает, больше не поддерживать этот режим. Ведь каждый, кто еще не решил перейти на сторону народа, – соучастник террора.

"Если вы не сделаете этого – значит, это вашими руками сейчас бьют наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им угрожали оружием – возможно, впервые с их страшного военного детства", – отметила Тихановская.

По ее словам, в течение этих двух месяцев продолжались кризис, насилие и беззаконие.

"И с нас достаточно. 25 октября мы объявляем народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования,

- подчеркнула экс-кандидат в президенты.

Какие три основных требования должны выполнить власти Беларуси

Лукашенко должен объявить об уходе.



Насилие на улицах должно остановиться полностью.



Всех политзаключенных следует освободить.

Что будет после 25 октября

Если до 25 октября власти Беларуси не выполнят вышеупомянутые требования, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и упорный протест. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь – сильнее, чем режим. Поскольку вы ждали приказа – то вот он. И срок его исполнения – до 25 октября", - заявила Тихановская.

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Обратите внимание! В Беларуси не стихают протесты. Уже более 2 месяцев подряд граждане страны выходят на улицы своих городов с демонстрациями. Так они выражают свое несогласие с результатами президентских выборов. Больше о протестах в Беларуси вы можете узнать по ссылке.