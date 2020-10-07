"Переволновались от патриотической музыки": 13 российских школьников лишились чувств на линейке
В одной из российских школ Псковской области произошла неприятная ситуация - 13 учеников потеряли сознание во время линейки. Как пояснила руководитель управления образования местной администраций Татьяна Лозницкая, в это время играла патриотическая музыка и дети "просто переволновались".
Она добавила, что мероприятие было волнительное, передает РБК.
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Лозницкая рассказала, что звучали речи патриотического и морального направления, а также особая музыка.
При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже ученики рядом с ним отнеслись к своему самочувствию внимательнее, чем обычно,
- сказала руководительница.
По словам Лозницкой, у детей есть возрастные и физиологические особенности. Это тоже могло стать причиной потери сознания.