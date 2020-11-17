В ООН обеспокоены неблагоприятным прогнозом относительно ситуации с едой в мире на 2021. На это указал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

"Голод – это безобразие в мире изобилия", – эмоционально подчеркнул Антониу Гутерреш. Сообщение с таким содержанием появилось 17 ноября в твиттере генсека ООН, пишет 24 канал.

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130 миллионов людей в мире рискуют оказаться на грани голода до конца 2020 года,

– отметил Гутерреш.

Именно поэтому очень важно продолжать Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, которая не только поставляет продовольствие туда, где есть нуждающиеся, но и поставляет надежду.

Голод - безобразие в мире изобилия.



Поскольку к концу 2020 года еще 130 миллионов человек рискуют оказаться на грани голодной смерти, @WFP продолжит играть жизненно важную роль в качестве поставщика еды, питания и надежды. https://t.co/SNgSAlfcTQ pic.twitter.com/4s9MgDobMS - Антониу Гутерриш (@antonioguterres) 16 ноября 2020 г.

Руководитель ВПП Дэвид Бизли в интервью Associated Press (опубликовано 14 ноября) говорил в унисон с генсеком ООН: "Голод достигнет библейских масштабов в 2021 году". Избежать этого можно, но нужно очень много денег.

Нам удавалось решать проблему в 2020, потому что мировые лидеры собрали деньги, комплексно стимулировали экономики, предоставляли отсрочки по долговым обязательствам,

– сказал Бизли.

Однако сейчас, на стыке 2020 и 2021 годов, ситуация напряженная:

Опять поднимается волна коронавируса.

Ухудшается состояние экономики во многих странах мира.

Много где вводят строгие карантинные ограничения

В итоге это может привести к тому, что у ВПП не будет в 2021 году таких денег, которые имела в 2020. А это будет трагедией для миллионов людей.