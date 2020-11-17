130 миллионов человек на грани голода: в ООН озвучили жуткие прогнозы на 2021 год
В ООН обеспокоены неблагоприятным прогнозом относительно ситуации с едой в мире на 2021. На это указал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.
"Голод – это безобразие в мире изобилия", – эмоционально подчеркнул Антониу Гутерреш. Сообщение с таким содержанием появилось 17 ноября в твиттере генсека ООН, пишет 24 канал.
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130 миллионов людей в мире рискуют оказаться на грани голода до конца 2020 года,
– отметил Гутерреш.
Именно поэтому очень важно продолжать Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, которая не только поставляет продовольствие туда, где есть нуждающиеся, но и поставляет надежду.
Руководитель ВПП Дэвид Бизли в интервью Associated Press (опубликовано 14 ноября) говорил в унисон с генсеком ООН: "Голод достигнет библейских масштабов в 2021 году". Избежать этого можно, но нужно очень много денег.
Нам удавалось решать проблему в 2020, потому что мировые лидеры собрали деньги, комплексно стимулировали экономики, предоставляли отсрочки по долговым обязательствам,
– сказал Бизли.
Однако сейчас, на стыке 2020 и 2021 годов, ситуация напряженная:
- Опять поднимается волна коронавируса.
- Ухудшается состояние экономики во многих странах мира.
- Много где вводят строгие карантинные ограничения
В итоге это может привести к тому, что у ВПП не будет в 2021 году таких денег, которые имела в 2020. А это будет трагедией для миллионов людей.
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