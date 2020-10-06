На дне Мирового океана может быть в 30 раз больше пластика, чем на поверхности. Ученые подсчитали, что в воде есть примерно 14 миллионов тонн пластиковых кусков. Их ширина – 5 миллиметров и меньше. Несмотря на это, ученые отметили, что на суше все равно больше мусора, чем в мировых водах.

Как сообщило издание The Guardian, оценку провело государственное научное агентство Австралии. Ученые исследовали элементы из разных участков дна недалеко от Большого Австралийского залива.

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Как отметили исследователи, микропластик в очень отдаленных и глубоких местах. Они обследовали 3 километра вглубь океана. Доктор Дениз Хардести, главный научный сотрудник CSIRO и соавтор исследования рассказала, что выявление микропластика в таком отдаленном месте и на таких глубинах "указывает на вездесущность пластмасс, где бы ты ни находился в мире".

Это означает, что это по всей толще воды. Это дает нам паузу для размышлений о мире, в котором мы живем, и влиянии наших привычек на то, что считается наиболее нетронутым местом,

– сказала Хардести.

Хардести сказала, что невозможно узнать, сколько лет кускам пластика или частью какого объекта они когда-то были. Однако она сказала, что форма деталей под микроскопом указывает на то, что они когда-то были предметами потребления.

Сдерживание увеличения количества пластика, который попадает в мировые водные пути и океан – теперь главный международный вызов.



Мусора в океанах становится больше / Фото mediastorehouse