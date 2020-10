Котлеба – лидер националистической партии Словакии L'SNS. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Также интересно В Украине пытались создать "филиал" международной террористической организации

Что означает цифра "1488"?

14/88 − это кодовый лозунг неонацистов.

Число 14 означает четырнадцать слов идеолога неонацизма Дэвида Лэйна: "We must secure the existence of our people and a future for White children" ("Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей").

Число 88 – закодированное нацистское приветствие Heil Hitler. 88 означает две буквы H, поскольку эта буква стоит восьмой в латинской азбуке.