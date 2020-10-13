1488 евро: в Словакии депутата посадили в тюрьму за пропаганду нацизма
В Словакии впервые в истории осудили к реальному сроку заключения действующего депутата парламента Мариана Котлебу. Он дарил чеки на 1488 евро.
Котлеба – лидер националистической партии Словакии L'SNS. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.
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За что судили депутата
- В 2017 году Котлеба вручил трем семьям чеки на сумму в 1488 евро.
- В прокуратуре расценили такие действия депутата как экстремизм.
Каким было решение суда
- Депутата Котлебу признали виновным в пропаганде идеологии, которая направлена на подавление демократии.
- Его приговорили к 4 годам и 4 месяцам заключения.
Что означает цифра "1488"?
14/88 − это кодовый лозунг неонацистов.
Число 14 означает четырнадцать слов идеолога неонацизма Дэвида Лэйна: "We must secure the existence of our people and a future for White children" ("Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей").
Число 88 – закодированное нацистское приветствие Heil Hitler. 88 означает две буквы H, поскольку эта буква стоит восьмой в латинской азбуке.