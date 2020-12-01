Школьник, который представился представителем национальных дружин, прицепился к мужчине 13 октября. Судя по всему, прохожий находился в состоянии наркотического опьянения, из-за чего юноша и упрекал его.

После непродолжительной беседы подросток несколько раз ударил мужчину, от чего тот потерял сознание. Через некоторое время пострадавший умер. Парня подозревают в совершении убийства по неосторожности, сообщает полиция Полтавы.

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Его могут приговорить к заключению от 3 до 5 лет. Впрочем, наказание могут смягчить из-за того, что злоумышленнику нет 18.

Что известно об убийстве мужчины в Полтаве

По данным следствия, 16-летний парень нанес телесные повреждения 46-летнему жителю областного центра. Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью, поэтому он умер в больнице.

Подозреваемый находится под ночным домашним арестом.

Все снимал на видео

Запись с телефона парня, на котором он представляется мужчине членом "национальных дружин", размещена в ютубе. На ней видно, как вероятный наркоман сидел на земле, когда к нему подошел юноша.

По требованию школьника мужчина встал и пытался что-то объяснить. Несмотря на просьбу "держать дистанцию" в какой-то момент мужчина подошел к парню достаточно близко, после чего на видео было слышно несколько ударов.

Как утверждают свидетели происшествия, пострадавший ударился головой об асфальт.

Привести избитого в чувство не удалось.

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