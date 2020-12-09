Вскоре сразу 17 предприятий Укроборонпрома перейдут в Фонд государственного имущества. Планируется, что деньги, которые за них выручит Фонд госимущества, пойдут на развитие тех 65 предприятий, которые остаются в концерне.

Соответствующее решение поддержал Кабинет министров во время заседания 9 декабря. Об этом сообщает 24 канал.

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Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, Фонд госимущества на примере объектов Укрспирта уже продемонстрировал, что успешная, прозрачная и справедливая приватизация возможна.

Для нашего оборонного ведомства – это возможность сосредоточиться на развитии профильных предприятий, которые действительно имеют для украинской армии и экономики важное значение и работают для государства,

– подчеркнул Шмыгаль.

Ранее в Укроборонпроме заявляли, что в результате трансформации концерна, в его составе должны остаться 65 предприятий. По решению наблюдательного совета, 17 предприятий, которые фактически не ведут экономическую деятельность и давно потеряли свой оборонный потенциал, будут переданы в Фонд государственного имущества Украины.

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Вторая волна передачи оборонных предприятий на приватизацию состоится после принятия соответствующего решения наблюдательного совета Укроборонпрома.

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