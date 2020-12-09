Сразу 17 предприятий Укроборонпрома выставят на приватизацию
Вскоре сразу 17 предприятий Укроборонпрома перейдут в Фонд государственного имущества. Планируется, что деньги, которые за них выручит Фонд госимущества, пойдут на развитие тех 65 предприятий, которые остаются в концерне.
Соответствующее решение поддержал Кабинет министров во время заседания 9 декабря. Об этом сообщает 24 канал.
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Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, Фонд госимущества на примере объектов Укрспирта уже продемонстрировал, что успешная, прозрачная и справедливая приватизация возможна.
Для нашего оборонного ведомства – это возможность сосредоточиться на развитии профильных предприятий, которые действительно имеют для украинской армии и экономики важное значение и работают для государства,
– подчеркнул Шмыгаль.
Ранее в Укроборонпроме заявляли, что в результате трансформации концерна, в его составе должны остаться 65 предприятий. По решению наблюдательного совета, 17 предприятий, которые фактически не ведут экономическую деятельность и давно потеряли свой оборонный потенциал, будут переданы в Фонд государственного имущества Украины.
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Вторая волна передачи оборонных предприятий на приватизацию состоится после принятия соответствующего решения наблюдательного совета Укроборонпрома.
Что известно о приватизации государственных объектов
- Примерно 3 тысячи объектов находятся в государственной собственности. Треть из них – убыточные.
- Именно поэтому 2,5 тысячи предприятий планируют передать на приватизацию.
- Правительство заявило, что это одна из ключевых их задач.
- Как заверили, приватизация должна обеспечить увеличение рабочих мест и привлечение инвестиций.
- Ранее на приватизацию передали такие крупные объекты, как "Институт титана", Львовский государственный ювелирный завод, Скадовский морской торговый порт, Морской торговый порт "Усть-Дунайск" и др.
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