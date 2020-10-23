Кабинет Министров Украины 23 октября обновил цветные карантинные зоны, которые начнут действовать с 26 октября. В красную зону попали Ивано-Франковск, Николаев, Харьков и еще целый ряд регионов. В целом это города и районы из 19 областей, среди которых 10 областных центров.

О том, какими там будут новые карантинные ограничения, рассказывает 24 канал. Новые карантинные зоны назвал министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

Обратите внимание В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы попали в красный список

Какие регионы попали в Красную карантинную зону:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район Волынской области ;

; Славянский район Донецкой области ;

; города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области ;

; Перечинский район Закарпатской области ;

; город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

и Тисменицкий район Ивано-Франковской области; города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области ;

; города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Билокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковський, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области ;

; Сокальский район Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

Николаевской области; города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области ;

; город Полтава Полтавской области;

Полтавской области; города Ровно , Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области; Сумы и Лебедин, Сумский район Сумской области;

и Лебедин, Сумский район Сумской области; города Тернополь , Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области; города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области; города Хмельницкий , Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области; города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области; города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Какие ограничения в красной зоне:

работа общественного транспорта,

посещение учебных заведений,

посещение учреждений сферы культуры, кинотеатров,

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов,

ограничения зеленой, желтой и оранжевой зон сохраняются,

посещение заведений торгового и бытового обслуживания населения.

Правда, это не значит, что в каждом регионе красной зоны будут действовать именно эти ограничения. Перед тем, как вступит в силу новое зонирование, еще должно состояться заседание Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Во время этого заседания будут рассматривать вопрос усиления карантина в каждом из регионов красной зоны. Комиссия может исключить любое из указанных выше ограничений для какого из регионов.

Какие ограничения действуют в различных цветных карантинных зонах / Инфографика 24 канала