В красной зоне сразу 10 областных центров: какие там ограничения
Кабинет Министров Украины 23 октября обновил цветные карантинные зоны, которые начнут действовать с 26 октября. В красную зону попали Ивано-Франковск, Николаев, Харьков и еще целый ряд регионов. В целом это города и районы из 19 областей, среди которых 10 областных центров.
О том, какими там будут новые карантинные ограничения, рассказывает 24 канал. Новые карантинные зоны назвал министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.
Обратите внимание В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы попали в красный список
Какие регионы попали в Красную карантинную зону:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- Перечинский район Закарпатской области;
- город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Билокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковський, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- Сокальский район Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;
- город Полтава Полтавской области;
- города Ровно, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
- Сумы и Лебедин, Сумский район Сумской области;
- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин Черниговской области.
Какие ограничения в красной зоне:
- работа общественного транспорта,
- посещение учебных заведений,
- посещение учреждений сферы культуры, кинотеатров,
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов,
- ограничения зеленой, желтой и оранжевой зон сохраняются,
- посещение заведений торгового и бытового обслуживания населения.
Правда, это не значит, что в каждом регионе красной зоны будут действовать именно эти ограничения. Перед тем, как вступит в силу новое зонирование, еще должно состояться заседание Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Во время этого заседания будут рассматривать вопрос усиления карантина в каждом из регионов красной зоны. Комиссия может исключить любое из указанных выше ограничений для какого из регионов.
Какие ограничения действуют в различных цветных карантинных зонах / Инфографика 24 канала