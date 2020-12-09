Суд в Минске приговорил 26-летнего Максима Павлющика к 2 годам колонии усиленного режима. Все из-за надписи "Не забудем" на тротуаре. Его нарисовали недалеко от места гибели участника акции протеста в белорусской столице.

Павлющика признали виновным по статье о хулиганстве. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

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Приговор также вынесли и Марии Бобович – по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Сначала ей грозило до 18 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, но прокурор отказалась от обвинений и ее освободили.

Что известно о надписи

9 сентября в районе станции метро "Пушкинская" в Минске нанесли надпись "Не забудем" на тротуаре. Он расположен как раз вблизи народного мемориала памяти убитого протестующего Александра Тарайковского.



Надпись "Не забудем" / Фото " Радио Свободы"

Примерно в 4 утра милиция задержала Марию Бобович и Максима Павлющика на месте происшествия. Впрочем под стражу их взяли позже – 22 октября.

На суде Бобович и Павлющик признали вину только в том, что они нанесли саму надпись.

К слову, это уже второй суд за надпись "Не забудем". В этом же суде параллельно происходит рассмотрение уголовного дела против политзаключенных Дениса Греханова, Игоря Самусенко и Владислава Гулиса за попытку восстановления надписи.

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