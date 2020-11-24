Двое граждан пытались попасть на территорию оккупированной Луганщины через КПВВ "Золотое" 24 ноября. Однако им это сделать не удалось, назад их развернули боевики.

Оккупанты развернули людей назад

Попытки совершили, как пешеход, так и водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ООС в фейсбуке.

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Через некоторое время они вернулись и сообщили о том, что оккупанты не осуществляют пропуск со своей стороны, мотивируя это отсутствием соответствующего указания от российско-оккупационной власти,

– говорится в сообщении штаба.

Украинская сторона отмечает, что "Золотое" открыто с 10 ноября 2020 года и пропуск через пункт въезда – выезда осуществляют с 8:00 до 16:00.

Что до оккупантов, то они, отметили в штабе ООС, работу КПВВ блокируют еще с 2016 года.

На ТКГ не пришли к согласию относительно разблокирования КПВВ

Отметим, что тема заблокированных пунктов пропуcка на Донбассе поднимали и на заседании Трехсторонней контактной группы, однако позиция российской стороны о возобновлении работы "Золотого" и "Счастье" оказалась малопонятной.

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