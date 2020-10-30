Россия поставляет на оккупированный Донбасс вооружение. Только в течение последних двух недель на наши территории поступило 1200 тонн горючего и 20 грузовиков со стрелковым оружием.

Об этом сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны Украины. Они ссылаются на данные Главного управления разведки. Также говорится о перевооружении.

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Только в течение последних нескольких недель российские оккупанты прислали с территории Российской Федерации боеприпасы. А именно:

железной дорогой и автомобилями отправили артиллерийские системы 152 и 122 миллиметров;

примерно 1200 тонн горючего;

до 20 грузовых автомобилей со стрелковым оружием.

Кроме того, противник перевооружает танковые и мотострелковые подразделения. Они заменяют старые танки на новые.

Что поставляет РФ на Донбасс

По их информации, власти Российской Федерации продолжают незаконно поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей запрещенные вещи, в частности:

вооружение,

военную технику,

боеприпасы,

топливо,

другое военное имущество.

Насылают оружие через неконтролируемые Украиной участки границы.

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