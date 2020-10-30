20 грузовиков с оружием и 1200 тонн горючего: что еще Россия поставляет на Донбасс
Россия поставляет на оккупированный Донбасс вооружение. Только в течение последних двух недель на наши территории поступило 1200 тонн горючего и 20 грузовиков со стрелковым оружием.
Об этом сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны Украины. Они ссылаются на данные Главного управления разведки. Также говорится о перевооружении.
Важно Обстрелы возле Водяного прекратились: что на это повлияло
Только в течение последних нескольких недель российские оккупанты прислали с территории Российской Федерации боеприпасы. А именно:
- железной дорогой и автомобилями отправили артиллерийские системы 152 и 122 миллиметров;
- примерно 1200 тонн горючего;
- до 20 грузовых автомобилей со стрелковым оружием.
Кроме того, противник перевооружает танковые и мотострелковые подразделения. Они заменяют старые танки на новые.
Что поставляет РФ на Донбасс
По их информации, власти Российской Федерации продолжают незаконно поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей запрещенные вещи, в частности:
- вооружение,
- военную технику,
- боеприпасы,
- топливо,
- другое военное имущество.
Насылают оружие через неконтролируемые Украиной участки границы.
Ситуация на Донбассе: последнее
- 29 октября оккупанты 5 раз нарушали режим "тишины", прицельно обстреливали позиции ВСУ. Двух украинских военных ранили.
- Кроме того, боевики запускали беспилотники в районе Золотого.
- Однако ночью 30 октября боевики из гранатометов обстреляли украинских защитников. К сожалению, двое военных ВСУ погибли.
- Неспокойно было и вблизи Новомихайловки и Старогнатовки. Там оккупанты били из гранатометов различных систем.
Поделиться новостью