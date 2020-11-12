Премьер Армении Никол Пашинян обратился к нации из-за масштабных протестов в стране. Он отметил, что отказ подписать заявление по Нагорному Карабаху мог бы привести к тому, что 20-тысячная армянская армия оказалась бы в окружении.

Пашинян отметил, что подписывая заявление, понимал, что ставит свою жизнь под угрозу, однако ради бойцов пошел на такой шаг. Об этом премьер Армении заявил в своем обращении.

Ранее Произошел бы коллапс, мы были вынуждены подписать соглашение, – Пашинян

"Когда военный больше не может влиять на ситуацию, он не должен погибать во имя родины, а она должна идти на жертвы во имя солдата. С этим пониманием я подписал этот пресловутый документ", – отметил премьер Армении.

Генштаб докладывал ему о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, а в Нагорном Карабахе – об угрозе потери Степанакерта.

В случае потери Степанкерта упали бы Аскеран и Мардакерт. Тогда в окружении оказались бы 7 оборонительных районов, в блокаде – более 20 тысяч солдат и офицеров, которым угрожали бы смерть или плен,

– заявил премьер.

Что еще говорил Пашинян в обращении

международное признание Нагорного Карабаха и определение его статуса является приоритетом для Армении;

российские миротворцы в регионе обеспечивают безопасную и беспрепятственную связь с Нагорным Карабахом через Лачинский коридор.

Еще одно объяснение Мы должны остановиться, – Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Нагорному Карабаху

Что известно о соглашении по Нагорному Карабаху