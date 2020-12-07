Общий объем государственных расходов на выплаты безработным с начала 2020 года составил 14,55 миллиарда гривен. Большинство денег были выделены из Фонда социального страхования на случай безработицы – 10,3 миллиарда гривен. Еще 4,25 миллиарда гривен безработным выплатили из Фонда противодействия коронавирусу.

С мая 2020 государство также выплачивало помощь частично безработным. Об этом сообщает "Экономична правда".

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Сколько денег государство выплатило безработным

Выплаты по частичной безработице были исключительно из Фонда противодействия коронавирусу. С мая общий объем этих расходов составил 2,61 миллиарда гривен.

Больше всего денег на безработных государство потратило летом. В частности, в июне эта сумма составила 1,54 миллиарда гривен, в июле – 1,79 миллиарда гривен, а в августе – 1,59 миллиарда гривен.

По итогам ноября 2020 года на поддержку безработных государство потратило почти 1,3 миллиарда гривен. В ноябре 2019 года расходы на поддержку безработных составили на 544 миллиона гривен меньше.

Напомним, эти выплаты государство ввело в апреле 2020 года после сокращения расходов государственного бюджета в связи с объявлением жесткого карантина. Тогда же правительство решило увеличить финансирование Фонда социального страхования из бюджета.

Обратите внимание! Ситуация с безработицей в Украине существенно ухудшилась из-за введения карантина. Официально без работы остались почти полмиллиона человек. По состоянию на 30 ноября 2020 года на учете в центрах занятости находятся 410 тысяч безработных, из них получают пособие по безработице 353 тысячи. Средний размер пособия по безработице в октябре составил 3,7 тысячи гривен.

Государство будет выплачивать помощь предпринимателям

Из-за карантина также страдает малый и средний бизнес. Поэтому Верховная Рада 4 декабря приняла закон, согласно которому ФЛП смогут получить 8 тысяч одноразовой выплаты от государства. Что предусматривает законопроект о помощи предпринимателям – читайте по ссылке.