За неполный 2020 Укравтодор успел отремонтировать, реконструировать и построить около 4 000 км дорог. При этом каждый километр обходился государству дешевле, чем годом ранее.

Об этом на мероприятии "СЕТЬ: форум дорожной отрасли" заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

"Если считать в общем, учитывая факт выполнения, то в 2019 году по 21,2 млрд грн мы получили 847 км дорог. То есть средняя стоимость 1 км в 2019 году – 25,1 млн грн. В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3 926 км дорог (не стоит забывать, что эта сумма включает обновление 100 мостов, обустройство 25 площадок взвешивания-в-движении). То есть средняя стоимость 1 км в 2020 году – 20,6 млн грн. В этом году 1 км дешевле на 4,5 млн грн", – сообщили в Укравтодоре.

Стоимость проектов срезали еще до того, как они закупались через систему Prozorro. Таким образом удалось экономить на торгах до 7,8% (в предыдущие годы экономия составляла 6,2%).

Еще один источник экономии – экспертиза проектов.

Если в 2018 и 2019 годах подобную оценку проходили выборочно проекты нового строительства, реконструкции и капитального ремонта и очень редко – текущего среднего ремонта, то в 2020 году мы сделали эти меры обязательными для всех проектов,

– объясняют в Укравтодоре.

Одной из особенностей ремонтов стало массовое усиление дорожной основы, гарантирующей долговечность эксплуатации дорожного покрытия. Дорожную основу усиливали в 90% проектов этого года, тогда как в предыдущие годы такие работы выполняли лишь для половины проектов.

Кроме того, в 2020 году Укравтодор уделял внимание усилению безопасности дорожного движения. По сравнению с предыдущими годами было сделано в несколько раз больше освещения, барьерного ограждения и тротуаров.

В этом году мы обновляем целые маршруты, а не клочки. В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Это 216 км дороги Киев – Харьков, более 125 км дороги к Станице Луганской от Северодонецка, 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого в Запорожье, почти 135 км от Мукачево до Львова. Уже завершено 28 из 30 запланированных обходов городов. Страна меняется, и каждый украинец может это увидеть собственными глазами,

– отметил Александр Кубраков.

Как сообщалось ранее, по оценке советника Президента Украины Олега Устенко, инвестиции в "Большое строительство" помогли замедлить экономические последствия коронакризиса и в перспективе нескольких лет будут стимулировать рост ВВП.