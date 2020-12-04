В 2021 году человечеству грозит самый тяжелый со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 миллионов человек.

Из-за нынешней ситуации следующий год может стать катастрофическим. Об этом заявил во время своего выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по вопросам борьбы с коронавирусом исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает UN Web TV.

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Крупнейший гуманитарный кризис за последние 75 лет

По его словам, гуманитарный кризис может достичь наибольших масштабов со времени основания ООН 75 лет назад. Поэтому он призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом и преодолению причин миграции в мире.

Отсутствие ресурсов из-за пандемии

В Организации Объединенных Наций подчеркнули, что не допустить кризис мешает отсутствие ресурсов. Их потратили на борьбу с пандемией COVID-19.

Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, денег на преодоление гуманитарного кризиса может и не быть в 2021 году. Мы видим экономическое падение, а потребности выросли вдвое,

– отметил Бизли.

Обратите внимание! В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что к концу 2020 года на грани голода рискуют оказаться 130 миллионов человек из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием. Усугубила ситуацию пандемия коронавируса.

Есть шансы предотвратить кризис

Он добавил, что если деньги удастся собрать, есть шансы предотвратить кризис. "Мы должны отдавать приоритет проблемам дестабилизации, голода и миграции", – отметил директор Всемирной продовольственной программы ООН.