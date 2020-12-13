США приняли оборонный бюджет на 2021 год, в нем заложили помощь Украине
Сенат США на днях поддержал законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году". В документе предусмотрена немалая сумма на помощь Украине.
МИД Украины уже отреагировал на принятие оборонного бюджета США с помощью Украине. Об этом сообщается в пресс-службе украинского МИД.
Важно Украина и ЕС расширят сотрудничество в сфере безопасности
В документе заложена помощь украинской армии в размере 250 миллионов долларов, то есть более 7 миллиардов гривен.
Куда пойдут деньги
Положения документа предусматривают, что Украина получит значительный пакет помощи безопасности, в частности:
- увеличение доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных сил Украины;
- усиление санкционного давления для противодействия подрывной деятельности России.
Своими решениями США в очередной раз подтверждают лидерство в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Мы высоко ценим крепкую двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении ее обороноспособности в условиях российской агрессии,
– говорится в заявлении.
Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что Соединенные Штаты подтвердили поддержку Украины в рамках оборонного пакета помощи. При этом она отметила, что Украине необходимо продолжать реформы в сфере обороны.
Военная помощь Украине от США за 5 лет войны на Донбассе / Инфографика 24 канала
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