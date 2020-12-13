Сенат США на днях поддержал законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году". В документе предусмотрена немалая сумма на помощь Украине.

МИД Украины уже отреагировал на принятие оборонного бюджета США с помощью Украине. Об этом сообщается в пресс-службе украинского МИД.

Важно Украина и ЕС расширят сотрудничество в сфере безопасности

В документе заложена помощь украинской армии в размере 250 миллионов долларов, то есть более 7 миллиардов гривен.

Куда пойдут деньги

Положения документа предусматривают, что Украина получит значительный пакет помощи безопасности, в частности:

увеличение доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных сил Украины;

усиление санкционного давления для противодействия подрывной деятельности России.

Своими решениями США в очередной раз подтверждают лидерство в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Мы высоко ценим крепкую двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении ее обороноспособности в условиях российской агрессии,

– говорится в заявлении.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что Соединенные Штаты подтвердили поддержку Украины в рамках оборонного пакета помощи. При этом она отметила, что Украине необходимо продолжать реформы в сфере обороны.



Военная помощь Украине от США за 5 лет войны на Донбассе / Инфографика 24 канала