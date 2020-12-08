На 24 канале 9 декабря в 22:00 состоится специальный выпуск ко всемирному дню борьбы с коррупцией. К программе присоединятся руководители антикоррупционных органов, которые ответят на важные вопросы.

Ведущий Артем Овдиенко и глава организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в эфире 24 канала узнают, что мешает успешно бороться с этой проблемой. Обратите внимание Новый закон о лжи в декларациях: НАПК попросило Зеленского о вето К специальному выпуску присоединятся: Артем Сытник – директор Национального антикоррупционного бюро;

Александр Новиков – глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

Максим Грищук – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ведущие поставят ключевой вопрос руководителям антикоррупционных органов – когда начнут сажать? Анонс спецвыпуска ко дню борьбы с коррупцией на 24 канале: видео