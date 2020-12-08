"Когда начнут сажать?": 24 канал подготовил спецвыпуск ко Дню борьбы с коррупцией
На 24 канале 9 декабря в 22:00 состоится специальный выпуск ко всемирному дню борьбы с коррупцией. К программе присоединятся руководители антикоррупционных органов, которые ответят на важные вопросы.
Ведущий Артем Овдиенко и глава организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в эфире 24 канала узнают, что мешает успешно бороться с этой проблемой.
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К специальному выпуску присоединятся:
- Артем Сытник – директор Национального антикоррупционного бюро;
- Александр Новиков – глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;
- Максим Грищук – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ведущие поставят ключевой вопрос руководителям антикоррупционных органов – когда начнут сажать?
Анонс спецвыпуска ко дню борьбы с коррупцией на 24 канале: видео
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