В ноябре сайт 24tv.ua по результатам 2 различных рейтингов стал лидером среди украинских СМИ. Такие данные опубликовали компании Gemius Украина и Kantar CMeter.

24 канал возглавил рейтинг самых популярных новостных сайтов в Украине

Исследование провели в течение ноября 2020 года. Его результаты свидетельствуют, что новости на сайте 24tv.ua читали более 8 миллионов 900 тысяч уникальных посетителей. Об этом сообщает 24 канал.

Заметьте 24 канал – самый популярный новостной сайт Украины: рейтинг

Тройка лидеров среди новостных сайтов от Gemius Украина

24tv.ua – более 8 миллионов 900 тысяч уникальных посетителей (36,12%);

tsn.ua – более 7 миллионов 400 тысяч уникальных посетителей (30,14%);

RBC-Ukraine – более 6 миллионов 990 тысяч уникальных посетителей (28,33%).

Кроме того, мы заняли 7 строчку в рейтинге всех сайтов в Украине.



Самые популярные информационные сайты в Украине в ноябре 2020 года / инфографика 24 канала

Лидеры среди сайтов в Украине от Gemius Украина

google.com – 92,63%;

youtube.com – 70,98%;

facebook.com – 61,90%;

rozetka.com.ua – 61,90%;

wikipedia.org – 47,02%;

prom.ua – 38,16%;

24tv.ua – 36,12%.



Самые популярные сайты в Украине в ноябре 2020 года / инфографика 24 канала

Рейтинг Kantar CMeter

Компания Kantar CMeter также обнародовала список самых популярных украинских новостных сайтов в ноябре 2020 года. Этот рейтинг еще раз подтверждает лидерство 24tv.ua.

Тройка лидеров среди новостных сайтов от Kantar CMeter

24tv.ua – 28,95%;

– 28,95%; pravda.com.ua – 24,56%;

unian.net – 22,57%.

Кроме того, по данным Kantar CMeter, 24tv.ua занимает 11 место среди всех сайтов в Украине.

Лидеры среди сайтов в Украине от Kantar CMeter

google – 94,13%;

youtube.com – 71,92%;

facebook.com – 61,65%;

wikipedia.org – 50,29%;

rozetka.com.ua – 46,92%;

prom.ua – 40,78%;

olx.ua – 36,79%;

privatbank.ua – 35,52%;

ukr.net – 34,78%

instagram.com – 30,25%;

24tv.ua – 28,95%



Самые популярные сайты в Украине в ноябре 2020 года / инфографика 24 канала