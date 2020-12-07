В очередной раз лидеры: 24 канал – самый популярный информационный сайт Украины
В ноябре сайт 24tv.ua по результатам 2 различных рейтингов стал лидером среди украинских СМИ. Такие данные опубликовали компании Gemius Украина и Kantar CMeter.
24 канал возглавил рейтинг самых популярных новостных сайтов в Украине
Исследование провели в течение ноября 2020 года. Его результаты свидетельствуют, что новости на сайте 24tv.ua читали более 8 миллионов 900 тысяч уникальных посетителей. Об этом сообщает 24 канал.
Заметьте 24 канал – самый популярный новостной сайт Украины: рейтинг
Тройка лидеров среди новостных сайтов от Gemius Украина
- 24tv.ua – более 8 миллионов 900 тысяч уникальных посетителей (36,12%);
- tsn.ua – более 7 миллионов 400 тысяч уникальных посетителей (30,14%);
- RBC-Ukraine – более 6 миллионов 990 тысяч уникальных посетителей (28,33%).
Кроме того, мы заняли 7 строчку в рейтинге всех сайтов в Украине.
Самые популярные информационные сайты в Украине в ноябре 2020 года / инфографика 24 канала
Лидеры среди сайтов в Украине от Gemius Украина
- google.com – 92,63%;
- youtube.com – 70,98%;
- facebook.com – 61,90%;
- rozetka.com.ua – 61,90%;
- wikipedia.org – 47,02%;
- prom.ua – 38,16%;
- 24tv.ua – 36,12%.
Самые популярные сайты в Украине в ноябре 2020 года / инфографика 24 канала
Рейтинг Kantar CMeter
Компания Kantar CMeter также обнародовала список самых популярных украинских новостных сайтов в ноябре 2020 года. Этот рейтинг еще раз подтверждает лидерство 24tv.ua.
Тройка лидеров среди новостных сайтов от Kantar CMeter
- 24tv.ua – 28,95%;
- pravda.com.ua – 24,56%;
- unian.net – 22,57%.
Кроме того, по данным Kantar CMeter, 24tv.ua занимает 11 место среди всех сайтов в Украине.
Лидеры среди сайтов в Украине от Kantar CMeter
- google – 94,13%;
- youtube.com – 71,92%;
- facebook.com – 61,65%;
- wikipedia.org – 50,29%;
- rozetka.com.ua – 46,92%;
- prom.ua – 40,78%;
- olx.ua – 36,79%;
- privatbank.ua – 35,52%;
- ukr.net – 34,78%
- instagram.com – 30,25%;
- 24tv.ua – 28,95%
Самые популярные сайты в Украине в ноябре 2020 года / инфографика 24 канала
Самые популярные сайты в Украине в ноябре 2020 года / инфографика 24 канала
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