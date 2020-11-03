Сайт 24tv.ua в который раз подтвердил благосклонность и популярность среди читателей. Мы заняли первую строчку среди самых популярных информационных сайтов Украины в октябре. Свежий рейтинг обнародовала компания Gemius Украина.

24 канал – во главе рейтинга самых популярных новостных сайтов Украины

Исследование провели в течение октября 2020 года. Согласно его результатам, на сайт 24 канала зашли более 19 миллионов уникальных посетителей. Об этом пишет 24 канал.

Кстати В сентябре 24 канал попал в тройку самых популярных новостных сайтов Украины

Тройка лидеров

24tv.ua

tsn.ua

RBC-Ukraine

Интересно, что 24tv.ua существенно обогнал своих ближайших преследователей – сайты ТСН и "РБК-Украина". Те в октябре посетили более 7 миллионов юзеров.

Кроме того, позади сайта 24 канала оказались сайты УНИАН, "Украинской правда" и ресурса "Новое время".

Обратите внимание! Впервые 24 канал стал самым рейтинговым СМИ Украины в интернете в ноябре 2017 года.

И с тех пор неоднократно завоевывал эту позицию.