Сайт 24tv.ua в очередной раз заслужил доверие читателей и занял третье место среди новостных сайтов Украины. Свежий рейтинг обнародовала компания Gemius Украина.

Исследование провели в период за сентябрь 2020 года, сообщает 24 канал.

Важно Сайт 24tv.ua стал самым популярным новостным сайтом: рейтинг

В тройке лидеров оказались

politeka.net.

tsn.ua.

24tv.ua.

Позади остались сайты: "РБК-Украина", УНИАН, "Украинская правда" и НВ. Согласно новому рейтингу за конкретный период, сайт 24 канала посетили более 6 миллионов уникальных пользователей.

Кроме того, 24 канал занял 13-е место среди самых популярных интернет-ресурсов, которыми пользуются украинцы.

Обратите внимание! Впервые 24 канал стал самым рейтинговым СМИ Украины в интернете в ноябре 2017 года.

И с тех пор неоднократно біл на этой позиции.

Самые популярные СМИ в Украине / инфографика 24 канала

Спасибо за доверие!