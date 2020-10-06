24 канал – в тройке самых популярных новостных сайтов Украины: рейтинг
Сайт 24tv.ua в очередной раз заслужил доверие читателей и занял третье место среди новостных сайтов Украины. Свежий рейтинг обнародовала компания Gemius Украина.
Исследование провели в период за сентябрь 2020 года, сообщает 24 канал.
Важно Сайт 24tv.ua стал самым популярным новостным сайтом: рейтинг
В тройке лидеров оказались
- politeka.net.
- tsn.ua.
- 24tv.ua.
Позади остались сайты: "РБК-Украина", УНИАН, "Украинская правда" и НВ. Согласно новому рейтингу за конкретный период, сайт 24 канала посетили более 6 миллионов уникальных пользователей.
Кроме того, 24 канал занял 13-е место среди самых популярных интернет-ресурсов, которыми пользуются украинцы.
Самые популярные СМИ в Украине / инфографика 24 канала
Спасибо за доверие!