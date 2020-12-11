Сенат Конгресса США 11 декабря проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. Законопроект поддержало большинство сенаторов. В то же время в нем есть положение о предоставлении финансовой поддержки для Украины.

Закон также поддержала Палата представителей США, а после голосования Сената он получил одобрение всего Конгресса США. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также Больше, чем во Второй мировой: в США сравнили количество жертв от COVID-19 с погибшими военными

Сейчас президент США Дональд Трамп должен получить проект для подписания. Однако ранее он угрожал применить против законопроекта право вето, а также призвал республиканцев голосовать против него.

В случае применения президентом права вето законопроект вернут в Конгресс для доработки. Однако Конгресс США может преодолеть действие вето двумя третями голосов, поданными в каждой из обеих палат. Тогда он вступит в силу закона даже без подписи президента.

Положения законопроекта

В рамках оборонного бюджета США согласовано предоставление 250 миллионов долларов военной помощи для Украины. Речь идет об инициативе содействия в сфере безопасности и помощи ВСУ.

В то же время в проекте закона есть положения об ужесточении санкций США против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Соответствующие санкции предусмотрены за:

содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов;

предоставление соответствующего страхования и перестрахования;

предоставление услуг или помещений для технической модернизации судов, которые связаны со строительством газопровода.

Также проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. Президенту предлагают в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "5 или более санкций" в отношении турецких чиновников, участвовавших в процессе приобретения С-400.

Санкции могут ввести в соответствии с законом О противодействии противникам Америки с помощью санкций.

Обратите внимание! Законопроект предусматривает сумму 740,5 миллиарда на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.