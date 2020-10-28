Спецоперацию по задержанию мужчин на въезде в Николаев провели 27 октября. Злоумышленников подозревают в совершении ряда разбойных нападений на дома предпринимателей в Николаевской и Днепропетровской областях.

Фигуранты уголовного дела о ряде разбойных нападений – жители поселка городского типа Казанка и Кировоградщины, сообщили в полиции Николаевской области.

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Мужчины 30 и 35 лет уже отбывали наказание за совершение разбоев.

Что известно о деятельности задержанных

По данным следствия, злоумышленники причастны к разбойному нападению в Казанковском районе Николаевщины. 30 сентября они проникли в дом главного бухгалтера местного общества. Владелицу дома избили и связали, требуя сказать им, где лежат деньги. В результате нападения подозреваемые забрали 20 тысяч гривен и 30 тысяч долларов.

Кроме того, фигуранты дела причастны к другим подобным преступлениям.

Как задерживали злоумышленников

Спецоперация полиции, судя по оперативной видеозаписи, была больше похожа на боевик. Оперативники в масках и с оружием наготове прикрывали бойцов КОРДа. Последние же подбежали к Volkswagen Touareg, разбили окна и вытащили из машины всех, кто был в салоне. Мужчин уложили лицом к земле. К женщине силу почти не применяли.

Были хорошо вооружены

Во время задержания у одного из подозреваемых изъяли одну из наиболее опасных гранат – РГО. А в домах задержанных правоохранители изъяли боевое оружие и деньги.



У злоумышленников нашли гранату / Фото полиции Николаевской области

Задержали не всех

Сейчас следователи готовят ходатайство об аресте злоумышленников. Их третьего сообщника разыскивают. Всех подозревают в совершении разбоя организованной группой, а также в незаконном хранении оружия. Нарушителям закона "светит" до 15 лет тюрьмы.

Смотрите эффектное видео задержания разбойников в Николаеве: