Часто украинцы оправдывают насильственное поведение. В частности, 29% граждан уверены, что женщина сама провоцирует насилие. Так считают, ведь женщина якобы одевается слишком откровенно.

Соответствующее исследование проводили в Украине в 2018 году. В то же время 49% женщин в мире признались, что испытывали сексуальное домогательство. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации и адвокации ООН Женщины в Украине Нармина Стришенец в эфире "Украинского радио", сообщает 24 канал.

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По словам Стришенец, украинцы до сих пор готовы судить внешность или поведение человека и говорить, что одежда или состояние может быть оправданием для насилия. Однако она с этим не соглашается.

Насилие не может быть оправдано ни в коем случае,

– заявила она.

Пандемия ухудшила ситуацию, – эксперт

Стришенец отметила, что пандемия еще больше ухудшила ситуацию в семьях, где уже были ситуации домашнего насилия. Причиной стало то, что пары оказались в одиночестве, в ловушке. Жертвам некуда было прятаться, а насильники не находили, на ком еще согнать злость.

По данным ООН, обращений на горячую линию противодействия насилию стало больше вдвое,

– сказала женщина.

Она отметила, что за 9 месяцев пандемии в полиции зарегистрировали уже 20 тысяч обращений. Это значительно больше, чем за весь 2019 год. Стришенец добавила, что до конца года цифра будет только хуже.

Справка. В рамках Международного дня ликвидации насилия в отношении женщин и девушек в Украине организуют специальные мероприятия. Они продлятся с 25 ноября по 10 декабря. Также можно следить за информационным каналом "ООН Женщины в Украине". Там будут публиковать тематические инфографики, дайджесты.