COVID-19 обнаружили у трех предстоятелей православной церкви: Патриарха Сербского Иринея, архиепископа Афинского Иеронима и архиепископа Албанского Анастасия. Всех госпитализировали.

Патриарх Сербский Ириней находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

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Евстратий отметил, что медики борются за жизнь Патриарха Иринея.

Он подключен к аппаратам поддержания жизнедеятельности,

– написал он.

В СМИ уже появлялась информация о смерти Патриарха Иринея. Однако в Русской православной церкви это отрицали. "Наши источники в Сербской православной церкви не подтверждают смерть Патриарха Иринея", – сообщил Интерфаксу представитель РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Афинского Архиепископа Иеронима госпитализировали 19 ноября утром, однако у него, к счастью, легкие симптомы.

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