У трех предстоятелей православной церкви выявили COVID-19: один в тяжелом состоянии
COVID-19 обнаружили у трех предстоятелей православной церкви: Патриарха Сербского Иринея, архиепископа Афинского Иеронима и архиепископа Албанского Анастасия. Всех госпитализировали.
Патриарх Сербский Ириней находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).
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Евстратий отметил, что медики борются за жизнь Патриарха Иринея.
Он подключен к аппаратам поддержания жизнедеятельности,
– написал он.
В СМИ уже появлялась информация о смерти Патриарха Иринея. Однако в Русской православной церкви это отрицали. "Наши источники в Сербской православной церкви не подтверждают смерть Патриарха Иринея", – сообщил Интерфаксу представитель РПЦ протоиерей Николай Балашов.
Афинского Архиепископа Иеронима госпитализировали 19 ноября утром, однако у него, к счастью, легкие симптомы.
Что известно о COVID-19 у священнослужителей
- Патриарх Филарет заразился коронавирусом в начале сентября. Болезнь обнаружили во время планового исследования. Однако пресс-служба УПЦ Киевского патриархата сначала называла информацию о болезни Филарета фейком. В то же время Филарет убежден, что это Бог наказывает людей коронавирусом за однополые браки и коррупцию.
- Соратник Филарета Сергей Станкевич умер от коронавируса 17 ноября. Он был настоятелем храма святого Георгия Сергей в Киеве. Станкевичу было 64 года.
- COVID-19 болел также митрополит ПЦУ Александр Драбинко. Он призвал всех, кто с ним контактировал, обратиться к врачу.
- В резиденции папы Римского также обнаружили 1 случай заражения коронавирусом. Это случилось в середине октября.
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