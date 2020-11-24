В Украине 30,5% населения считают, что для уменьшения потерь на Донбассе украинская сторона должна соблюдать режим прекращения огня при любых условиях. Такого мнения преимущественно придерживаются жители юга и востока страны.

37,3% украинцев утверждают, что отсутствие ответа военных на вражеские провокации и обстрелы наших позиций приведет к увеличению потерь в будущем. Об этом говорится в результатах опроса социологической службы Центра Разумкова.

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Что думают украинцы о соблюдении тишины

Больше всего не согласны с тем, что украинские военные должны молчать в ответ на обстрелы пророссийских боевиков жители западных областей – 49,4% опрошенных. Люди считают, что такая бездеятельность приведет к увеличению жертв.

Такое же мнение разделяет население центральных областей. 46,9% опрошенных высказались против соблюдения режима тишины.

Какова позиция военных

Заметим, что 46% участников боевых действий на востоке не поддерживают режим тишины. В то же время 23,5% считают, что Украина должна придерживаться режима прекращения огня для уменьшения боевых потерь.

Добавим, треть опрошенных людей не смогли определиться, поддерживают ли они соблюдение режима тишины.

Соблюдение тишины для возможности переговоров с Путиным

49,9% украинцев не согласны с тем, что ради возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в нормандском формате можно не отвечать на враждебные обстрелы.

В то же время 23,1% людей соглашаются с таким утверждением.

Обратите внимание! На Донбассе уже почти 4 месяца продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Несмотря на это пророссийские боевики систематически его нарушают. Преимущественно выстрелы неприцельны, поэтому наши военные не открывают огонь. Наблюдатели ОБСЕ уже насчитали 2,5 тысячи нарушений. Подробнее о ситуации на Донбассе – читайте здесь.

Что известно об опросе Центра Разумкова? Опрос проводился в течение 16 – 22 октября 2020 года. В нем приняла участие 2 021 человек в возрасте от 18 лет. Опрошенные проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки составляет – 2,3%.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала